Piden en redes sociales de Mérida donadores de sangre para niño con cáncer

Nuevamente en las redes sociales de Mérida, se ha pedido ayuda para Patricio Said, un niño de tres años que padece cáncer, motivo por el cual ocupa de donadores de sangre, así lo dio a conocer su madre.

De acuerdo con la madre del niño, Patricio Said fue diagnosticado con leucemia, motivo por el cual pidió apoyo de donadores de sangre tipo “O” negativo, sangre que es muy díficil de conseguir, según la señora.

La madre del niño con cáncer, ingresado en Mérida, ha pedido ayuda de donadores de sangre.

Yuliana Maganda, madre de Patricio Said, informó que está internado en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) de IMSS en la ciudad de Mérida, específicamente en la cama 147, piso uno.

Tanto el niño como su madre son originarios de Cancún y debido a que en el hospital no hay sangre “O” negativo, se han visto en la necesidad de pedir apoyo en redes sociales para que el niño siga con su tratamiento.

“La verdad me urge (donadores de sangre), si no tienen ese tipo de sangre, aunque sea que me ayuden compartiendo esta publicación. Me ayudarían bastante. Muchas gracias”, dijo la madre en su perfil de Facebook.

Si estás interesado en ayudar a Patricio Said, te puedes comunicar con su madre, Yuliana Maganda Silva al siguiente número telefónico: 9983-368-718. Ella como el menor de tres años te lo agradecerá infinitamente.

Donadores de sangre en Mérida

En redes sociales de Mérida, muchas personas, sobre todo familiares de niños con cáncer, han solicitado ayuda para enconrtar ciertos tipos de sangre para el enfermo, los cuales muchas veces se encuentran bastantes graves.

El niño de 3 años padece cáncer y está ingresado en el Hospital UMAE de Mérida.

Hace unos días publicamos el caso de un niño que también estaba internado en el UMAE de Mérida, donde su mamá pedía la ayuda para que gente pueda donar sangre para su hijo, quien estaba grave en ese hospital.

Es de destacar que hay muchos casos que se viralizan en las redes sociales, debido a que la familia y el menor no son de Yucatán, como es el caso de Patricio Said, quien es originario de la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

