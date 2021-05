Piden ayuda para localizar a un menor que fue sustraída por su papá en Yucatán

Un nuevo caso de sustracción de menores se dio a conocer en Yucatán, luego de que una mujer identificada como Zalet Esmeralda Rodríguez Acevedo solicitó ayuda para localizar a su hija.

Se trata de Alisson Gómez Rodríguez, quien presuntamente está en compañía de su papá.

De acuerdo con la madre de la menor, su ex pareja sentimental se llevó a la menor el pasado sábado 22 de mayo alrededor de las 12 horas, sin que hasta el momento la haya devuelto en el municipio de Peto, en Yucatán.

Al ver que su hija no fue devuelta por su padre, decidió comunicarse con su ex pareja, sin embargo el hombre presuntamente no contesta el llamado.

Sustrae a la menor más de 72 horas

La madre de la menor denunció su desaparición.

A 72 horas de que el hombre se quedó con la menor, la mujer acudió a la Fiscalía de Tekax para levantar una denuncia contra su ex pareja sentimental.

Tras la denuncia se realizó un citatorio, al cual el hombre nunca llegó, por lo que la madre de la menor pide ayuda para localizar a su pequeña hija, por lo que proporcionó el siguiente número de teléfono para quien tenga información sobre su paradero: 9841 651 240.

Extraviado en Mérida

El abuelito dijo estar desorientado.

Por otro lado un abuelito fue reportado como extraviado en calles de Francisco de Montejo, quien pide ayuda para localizar a sus familiares.

De acuerdo a una publicación hecha en redes sociales, un adulto mayor fue puesto bajo resguardo por vecinos de la mencionada colonia ya que dijo estar perdido.

Al igual que la menor presuntamente sustraída, según dijeron los vecinos, el abuelito dijo estar desorientado y dijo llamarse Ramos Benedicto Gómez Canché y ser vecino de Xcumpich y pidió ayuda para regresar con su familia.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.