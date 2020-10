Piden ayuda para abuelito de Mérida que fue abandonado debajo de la lluvia

Después de darse a conocer el caso de un abuelito abandonado debajo de la lluvia al oriente de Mérida, un joven publicó en sus redes sociales que ayudó al adulto brindándole una chamarra y lluvias para que no se moje.

El usuario de Facebook, identificado como Alex Osorio, comentó en su cuenta de Facebook que vio la publicación del abuelito abandonado debajo de la lluvia e inmediatamente identificó en dónde se encontraba el abuelito.

Un joven de Mérida pidió ayuda para el abuelito que fue abandonado debajo de la lluvia.

El joven agarró una chamarra y compró bolsas para proteger al abuelito de la lluvia, por lo que al llegar a la avenida Pedagógica, se lo dio, además de que lo llevó a un lugar donde no se mojara de la lluvia que cayó hace unos días.

“Estaba temblando. Le dije que lo llevaría a un lugar con techo para que no se mojada, pero él no quería ir, ya que el dueño del periódico lo dejó ahí sentado para que vendiera y no se podía mover del lugar”, comentó Alex Osorio.

El abuelito le comentó al joven que lo pasarían a buscar hasta el anochecer y aunque el joven le insistió en llevarlo a su casa, el abuelito rechazó la oferta, ya que por la noche lo pasarían a recoger por una persona desconocida.

Despensas ayudarían al abuelito de Mérida

Debido a esta situación, el usuario de Facebook pidió a la población ayudar al abuelito, dándole despensas, el cual se lo pueden entregar personalmente en la avenida Pedagógica con la avenida Quetzalcóalt, al oriente de Mérida.

Tras la publicación del joven, usuarios de las redes sociales pidieron el apoyo de las autoridades para detener el abuso a la cual está sometida este abuelito, ya que lo que hizo esa persona de dejarlo bajo la lluvia fue inhumano.

Asimismo, agradecieron la acción del joven, de quien comentaron que es una persona, con un gran corazón, mientras que otros alentaron a las personas a ayudar al abuelito con donación de despensa, como pidió el joven.