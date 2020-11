Piden a niñas del sur de Mérida a no salir solas; pervertido acosa a menores

Una amarga experiencia vivieron dos niñas del sur de Mérida, luego de que se dieron cuenta de que un pervertido les estaba tomando fotografías afuera de una tienda de abarrotes, ubicada en la colonia Castilla Cámara.

Lo anterior fue denunciado en redes sociales por una Katherine “N”, al parecer menor de edad, quien comentó que acudió con su prima a una tienda llamada “La Central”, muy popular en la colonia Castilla Cámara, al sur de Mérida.

El pervertido acosador está suelto y ronda por la Castilla Cámara, al sur de Mérida.

La víctima dijo que a la hora de ir a pagar una bolsa de hielo, se percató que un hombre, de quien dijo salió de la cárcel hace poco y cuyo apodo es de “Vampiro”, estaba tomándole fotos a ella y a su prima sin su consentimiento.

“Resulta que veo el flash y miro a ver, veo que un señor nos estaba tomando fotos y lo reconocí, porque acaba de salir de prisión”.

Katherine dijo que ella y su prima, identificada como María “N”, son menores de edad, por lo que en ese momento no supo qué hacer, pero en ese momento entró una llamada de su papá, a quien le contó lo que había sucedido.

Las niñas se quedaron en la tienda y esperaron a que vaya el padre de familia, pero el pervertido sujeto ya se había ido de la tienda y aunque el padre le reclamó al encargado del lugar, éste se deslindó de lo que había sucedido.

Piden a niñas a no salir solas, pueden ser las siguientes

La niña señaló que su padre dio el reporte al 911, por lo que policías estatales empezaron a buscar al pervertido para que borre las fotografías, pero al parecer no lo encontraron, motivo por el cual comentó que lo denunciarán.

La denuncia de las niñas se realizó en Facebook ayer domingo.

Finalmente, en su publicación de Facebook, la víctima recomendó a las niñas a no salir solas, ya que es “muy feo pasar por una situación (así) y no tener quién te ayude, ya que es feo sentirse acosada y no saber cómo actuar”.

“Tal vez lo vean simple porque solo nos tomaron fotos, pero es feo sentirte acosada y no saber qué hacer. Sobre todo (porque) no tiene nada que ver (por) cómo vistamos o algo así, simplemente merecemos respeto”, indicó.