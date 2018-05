Piden a dueños levantar popo de sus perros en parques de Mérida

Popo de perros en Mérida

Una de las molestias que se ha generado en el Parque de Las Américas en Mérida, por parte de vecinos, así como visitantes, es que se han topado con excrementos de animales domésticos.

Las quejas han aumentado luego de que varios inconformes se han dado cuenta que hay perros, sobre todo, que hacen sus necesidades en las aceras, y cerca de las bancas, y sus dueños no hacen nada por levantarlo, lo que genera molestia pues genera mal olor que dejan en el parque de Mérida.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades de Mérida, así como a los dueños de las mascotas a levantar las necesidades de sus animales, ya que puede ser un foco de infección, además de que genera una mala imagen.

Ellos opinan:

“Hay personas que cruzan por el pasillo de la iglesia, para cortar camino y salir por la otra calle y es en ese momento que sus mascotas hacen sus necesidades y los dueños ni lo limpian”.

Anónimo / Visitante de la iglesia

“Cada que vengo con mis hijos, debo cuidar que no se manchen con las heces fecales de los perros. En una ocasión le informé del caso a un patrullero, pero este me dijo que no podía hacer nada”.

María Poot / Visitante del parque

Al ser cuestionado un elemento de la policía, éste comentó que lo único que pueden hacer es llamarle la atención al dueño de la mascota sí observan que el can esté haciendo sus necesidades en la vía pública.

Policía Estatal