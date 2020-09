Piden a ciudadanos portarse bien para evitar una nueva ‘ley seca’ en Yucatán

De nueva cuenta se hace un llamado a la sociedad para comportarse con respecto al consumo de bebidas embriagantes y los festejos patrios, ya que eso podría hacer la diferencia entre si se aplica o no de nueva cuenta la ‘ley seca’.

De acuerdo con Jorge Cardeña Licona, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) en Mérida, gracias a pláticas entre las autoridades, comerciantes y dueños de expendios de cerveza, se logró evitar que el Gobierno vuelva a poner la ‘ley seca’ durante estas fechas patrias.

Las autoridades dieron la oportunidad de vender bebidas embriagantes durante las fiestas patrias.

Y ante la oportunidad que el Gobierno le brinda a estos comerciantes de recuperarse económicamente, Cardeña Licona hace un pedido a la ciudadanía de Yucatán, para evitar caer en excesos durante las fechas patrias, ya que de eso podría depender si se aplica de nueva cuenta la ‘ley seca’.

Según dijo el Presidente de la Canacope, esta oportunidad representa ‘oxígeno para recuperar los meses perdidos que hubo ley seca’, ya que de nueva cuenta se comienzan a recibir los recibos caros de luz, por lo que piden a los yucatecos a ser prudentes.

Piden no hacer fiestas patrias y no caer en excesos.

‘Ley seca’ depende del comportamiento de yucatecos

Como bien dijo el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, la reactivación de la economía, no significa que la vida social tenga que reactivarse, por lo que Cardeña Licona, pide no realizar festejos y no caer en excesos.

Se montará un operativo de seguridad en el estado con alcoholímetros y retenes.

Y para que estas medidas sean aplicadas, los vendedores de bebidas embriagantes tienen restringido la cantidad a vender, es decir, sólo podrán vender un cartón de cerveza de presentación de cuartas o hasta 9 botellas de un litro por domicilio.

