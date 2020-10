Piden a Mauricio Vila no olvidar a comisarías vulnerables de Yucatán

Yucatán vive momentos críticos por los efectos de la tormenta Gamma que afectó principalmente al oriente del estado, también por la amenaza del huracán Delta que impactará primero en Quintana Roo, sin olvidar que la pandemia de Covid-19 sigue presente en la entidad.

Entre las noticias destaca la compartida por La Verdad Noticias con todo lo relativo a la Alerta Naranja implementada por el Sistema Nacional de Protección Civil, en coordinación con las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Mauricio Vila, que deberá demostrar verdadero liderazgo para afrontar las emergencias.

La tormenta Gamma y el huracán Delta puede afectar grandemente a las comisarías más vulnerables de Yucatán, por lo que se pide al gobernador Mauricio Vila no olvidarse de ellas.

Las autoridades de salud siguen conteniendo la pandemia de Covid-19, que hasta ahora suma más de 19 mil contagios, sin dejar de estar pendientes de cualquier situación a causa de las tormentas.

En sus redes sociales el mandatario publicó que ante la cercanía del Huracán Delta que se intensificó a categoría 2, el Sistema Nacional de Protección Civil ha establecido una Alerta Naranja para los municipios del noreste, este, centro y norte de Yucatán y Alerta Amarilla para el resto de la entidad.

Solicitudes de ayuda para Mauricio Vila

Precisamente en estas publicaciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, llegaron solicitudes de apoyo de diversos ciudadanos solicitando no olvidar a las comisarías más vulnerables del estado.

Varios yucatecos compartieron su preocupación asegurando que falta difusión para estar preparados ya que no hubo avisos, no todos tienen celular y hay algunas donde ni radio se puede escuchar, además de que en comisarías de Tizimín, desde el sábado no hay energía eléctrica.

De municipios del oriente varios ciudadanos creen que puede pasar como con Isidoro, pues muchos no se prepararon comprando víveres, agua, lámparas, mientras otros de plano no tienen dinero para ello, dejando vulnerables a muchos niños y ancianos.

Algunos afirman que los de protección civil se confían de las redes, pero la realidad es que en las comisarías no todas cuentan con las condiciones, además que sin electricidad, están realmente incomunicados al no haber televisión, radio ni señal de celular.

También se reporta que por esa zona tronaron varios transformadores, aunque también se comenta que al parecer la Comisión Federal de Electricidad ya está trabajando en ello.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informados ya que el huracán Delta provocará vientos de hasta cien kilómetros por hora, con rachas más potentes que las sufridas con Gamma.

En Yucatán, comisarías pertenecientes a los municipios de Tahdiziú, Chikindzonot, Chemax, Tixcacalcupul y Cantamayec están entre las consideradas más pobres de todo el estado.

Reportes de Homún indican que siguen sin energía eléctrica, por lo que sus 9 comisarías están prácticamente incomunicadas. También se comenta que en comisarías de Tizimín y Valladolid hay varias familias sin recursos para sobrellevar esta crisis.