Piden a Mauricio Vila no favorecer solo a afiliados al PAN

A través de sus redes sociales oficiales, el gobernador Mauricio Vila, recibe como se ha vuelto habitual, peticiones e incluso reclamos de personas de diversos municipios de Yucatán que piden ser incluidos en el programa “Vivienda Social 2019”.

Como ocurrió con la entrega de los apoyos alimentarios, decenas de yucatecos acusan que solo se está beneficiando a personas afiliadas al Partido Acción Nacional (PAN), esgrimiendo sus argumentos en las propias redes del mandatario estatal.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Le piden en redes sociales al gobernador Mauricio Vila que no solo beneficie a afiliados al PAN en el programa “Vivienda Social 2019”, y que ellos sean tomados en cuenta.

El gobernador Mauricio Vila publicó en su cuenta de Facebook la visita que realizó a la señora Laura González de Sanahcat, a quien le entregaron su nuevo cuarto, el cual es parte de las 17,000 acciones del programa "Vivienda Social 2019”.

Señala que este programa lo realiza el gobierno del estado junto con la CONAVI, con el cual construyen baños, pisos, recámaras y techos para las familias yucatecas que más lo necesitan.

Reclamos y peticiones a Mauricio Vila

En esa misma publicación responden decenas de ciudadanos que solicitan ser tomados en cuenta en el mencionado programa, denuncian favoritismo hacia un sector identificado con el partido blanquiazul e incluso protestan por otros asuntos.

“Gobernador Mauricio Vila cómo podemos acceder a este tipo de apoyo de vivienda social... En mi comisaría según que ya pasaron a censar y dicen que es parejo para todo el que lo necesite y en realidad no fue así”; “Hice el trámite desde el año pasado y hasta ahora nada ..he llamado y me dicen que ya no están dando apoyos”, fueron dos comentarios.

“Que se lo den a los que lo necesitan, no a los que ya les tocó casa por tercera ocasión, hay gente que en realidad lo necesita”; “Y aquí en Xcalak Dzonot Chan Kkom cuando llegan las viviendas mucha gente lo necesita”, fueron otros.

“A las colonias Roble Agrícola ¿cuando llega el censo?”; “Aquí en Kimbila igual necesitamos, nunca nos han dado apoyo y si lo necesito”; “Y en el pueblo de Kini Yucatán cuando llega el programa de apoyo de vivienda?”, fueron otros cuestionamientos.

Mauricio Vila publicó la entrega de un baño en su cuenta de Facebook donde decenas de ciudadanos aprovecharon para realizar sus peticiones.

“Lo que he visto en las comisarías, el comisario solo apoya a parientes y amigos y si son del PAN”; “En Abalá no dan ni un apoyo, solo nos dan vueltas a todo momento”.

Te podría interesar: Reprochan abandono de Mauricio Vila a la “Huerta del Estado”

Quienes deseen mayor información sobre este programa pueden visitar la página social.yucatan.gob.mx donde podrán encontrar más información sobre el apoyo de “Vivienda Social” para mejorar los hogares.

El gobierno también pone a disposición el teléfono de la Dirección de Infraestructura Social (999) 9303170 Ext. 11052 para que se comuniquen y conozcan el proceso correspondiente para este programa.