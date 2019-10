Piden a MORENISTAS de Yucatán que no VENDAN el voto

Representantes de organizaciones civiles filiales al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidieron que el coordinador en Yucatán de los programas federales del Bienestar Joaquín Díaz Mena, al igual que las cuatro subdelegadas de la misma dependencia, fijen su postura con relación al proceso de elección de los consejeros estatales en las asambleas del sábado.

Villevaldo Pech Moo, en representación de las organizaciones Convergencia Nacional de la Economía Social A. C. en Yucatán (Coneso) y Miguel Martínez Contreras, representante de Mexicanos Unidos A.C., hicieron un llamado además a la militancia en general de Morena, a no dejarse coaccionar, presionar o amedrentar “para vender su voto”.

Pidieron que ningún servidor de la nación se deje presionar por funcionarios públicos de alto rango para que intervengan en las elecciones.

“Les pedimos a esos servidores de la nación que no se dejen manipular, ni engañar por dichos funcionarios e inclusive que los denuncien ya que el mismo presidente de México ha dicho y ha dado la orden de que cualquier funcionario o servidor público que intervenga en política será destituido en su puesto, con la posibilidad de que sea sometido a un proceso penal por parte de la Fiscalía General de la República”, dijeron.

Como se sabe el próximo sábado 19 de octubre, Morena realizará asambleas para la elección de 50 consejeros estatales, por lo que los dirigentes también expresaron tu temor ante la poca claridad con que se está llevando el proceso, ya que el padrón de militantes de Yucatán no está actualizado y no se sabe con certeza quiénes si y quiénes no, pertenecen a las filas del partido.