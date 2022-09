Piden 15 mil pesos por choque a policía de la SSP en Mérida

Un policía de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) causó polémica en Mérida luego de que presuntamente pidió el pago de 15 mil pesos a un conductor que lo chocó.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, los hechos ocurrieron cuando el elemento uniformado circulaba a bordo de una unidad de auxilio vial, sobre la Avenida Jacinto Canek, en la colonia Yucalpetén.

Según los datos recabados, la unidad de auxilio vial fue colisionada por un conductor que presuntamente iba a bordo de un Ford Focus, que era conducido por un joven sobre la misma avenida con rumbo al Hospital O’Horán.

El uniformado detuvo la marcha en el cruce de la calle 124 C, respetando el semáforo, sin embargo el Focus presuntamente no respetó su distancia y colisionó con la unidad de la SSP por alcance, sin embargo la versión del conductor es diferente, ya que indicó que en ningún momento lo colisionó, sino que aparentemente el uniformado no mantuvo el pie en el freno y la unidad se fue para atrás, lo que ocasionó el percance.

Choque a policía de la SSP en 15 mil pesos

Los representantes de las aseguradoras solicitaron 15 mil pesos por el pago de los daños.

Tras el percance se solicitó apoyo a las aseguradoras, cuyos representantes no pudieron solucionar nada, ya que se pedían 15 mil pesos por la reparación de la unidad, pues la camioneta de auxilio vial se vio afectada en la defensa trasera.

Debido a que no se llegó a un arreglo, los conductores de ambos vehículos fueron trasladados a las instalaciones de la SSP para tratar de negociar, pues el conductor del Focus al igual que el representante de su seguro se les hacía injusto pagar 15 mil pesos al no sentirse responsables del accidente.

