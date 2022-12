Pide matrimonio a su novia en pista de hielo de Kanasín

A través de redes sociales se ha comenzado a volver viral la pedida de matrimonio de un joven que eligió la pista de hielo de Kanasín para pedirle matrimonio a su novia.

Se trata de Mateo, quien llevó a su novia Joseline a pasear a la pista de hielo en el municipio de Kanasín.

Entraron a la Villa a pasear sin que la novia sospechara nada.

Al llegar a la villa, Mateo le entregó un ramo de flores a su amada y entraron tomados de la mano a la villa navideña.

En la mano, Mateo llevaba un rollo de cartulina, el cual posteriormente fue abierto por los cómplices. En dicha cartulina se puede leer ‘Te amo Joseline’.

El joven presumió el anillo antes de que llegara la novia.

Tras entrar a la pista de hielo, ya con los patines puestos, Mateo se arrodilló frente a Joseline y sacó el anillo e hizo la pregunta: ¿te quieres casar conmigo, Jose?.

La emoción no cabía en Joseline y sellaron el sí con un emotivo beso que conmovió a los presentes.

Alcalde felicita pedida de matrimonio

El alcalde felicitó a los novios.

Se presume que el alcalde de Kanasín, Edwin Bojórquez fue cómplice de Mateo, ya que a través de sus redes sociales compartió un video donde se puede ver la cita de la joven pareja.

‘La verdad Jose te quiero decir estas palabras, la verdad me siento confiado contigo, la verdad todo este tiempo que estuvimos juntos, que estamos juntos, la verdad me la he pasado bien contigo, hemos tenido problemas, hemos peleado como cualquier pareja, pero lo hemos solucionado, la verdad, este año como te dije, quiero, me propuse a cambiar en algo y la verdad te dije que por ti iba a cambiar y por ti voy a dar todo, todo lo que tú necesites, la verdad tienes la confianza como pareja y como amigo de estar diciendo cuando tú te sientas mal o te sientas diferente, la verdad, tienes todo el apoyo mío y te lo digo de corazón, te amo y te amo demasiado’.

A través de sus redes sociales, el Alcalde de Kanasín felicitó a Mateo y a Joseline por su compromiso.

Aseguró que fue un momento hermoso, lleno de emoción y le deseo muchas felicidades, así como prosperidad y éxito en su relación.

Los jóvenes sellaron su compromiso con un beso.

Cabe mencionar que esta pedida de matrimonio, conmovió a los presentes, que no dejaban de aplaudir y gritar por la felicidad de Mateo y Joseline.

