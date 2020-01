Pide ayuda para una niña que necesita operación de corazón abierto en Yucatán (VIDEO)

Tras haber desaparecido el Seguro Popular, una familia se ve en la necesidad de buscar apoyo de la ciudadanía yucateca para conseguir dinero para que su hija sea operada del corazón.

A través de las redes sociales Fatima Uicab Solís junto con su esposo, publicaron un video en Facebook, donde piden ayuda para juntar dinero para pagar un tratamiento que necesita su hija en el hospital de Alta Especialidad.

La menor de nombre Miranda Yaritza fue canalizada para un cateterismo el 22 de enero, en el hospital Regional de Alta Especialidad, ubicado al norte de la ciudad y tras la desaparición del Seguro Popular, el hospital le está cobran 7 mil 500 pesos por el procedimiento.

Cabe mencionar que la menor tiene las venas obstruidas, por lo que necesita una operación de corazón abierto.

La madre desesperada manifiesta que ha buscado ayuda en el Palacio Municipal de Kanasín y en el Palacio de Gobierno pero no ve que exista intención de apoyarla.

‘Ya fui en el Palacio de Kanasín, ya fui en el Palacio de Gobierno y no me da la sensación de que Vila le nazca de corazón para que me pueda apoyar’, dice.