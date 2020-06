Pésima gestión de turismo por Mauricio Vila en Yucatán

La cancelación de operaciones de la cadena Presidente Intercontinental Mérida en Yucatán, es una señal negativa en la industria del hospedaje a nivel mundial, ya que pone en alerta a futuros inversionistas saber que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal no hizo nada para retener a la firma ante la indiferencia de la Secretaria de Fomento Turístico, Michel Fridman Hirsch.

El Presidente de la Agrupación para la Cultura y el Turismo en América Latina (ACTUAL), Armando Bojórquez Patrón, señaló que es un llamado a la industria hotelera debido a que se trata de un corporativo de prestigio internacional que opera en varios países.

El sector hotelero es uno de los más afectados en la industria turística, pues aunque la reactivación económica ha dado luz verde para que reanuden operaciones, abrir al 10% o 25% de su capacidad no es una buena noticia financieramente hablando.

Hotel Presidente Intercontinental dice adiós a Yucatán

En el caso del propio Hotel Presidente Intercontinental de Mérida de 127 habitaciones, significaría que podría comenzar a trabajar con 12 habitaciones, lo cual no representaría los ingresos suficientes para sus gastos de operación.

Promesas incumplidas

Vale la pena recordar que la construcción del Centro Internacional de Congresos (CIC) generó tanta expectativa que en su momento se hablaba de la realización de por lo menos 150 eventos, lo que representaría una ganancia de casi 20 millones de pesos.

Entre los beneficios inmediatos se detonó la construcción de cuatro nuevos hoteles en la zona: Extended Suites, Residence Inn by Marriott, City Express Plus y otro más en plaza The Harbor, que se unieron a la oferta hotelera existente.

Cuando se hizo el aviso, marcas de gran prestigio vieron condiciones favorables y al igual que otros inversionistas pusieron atención en la plaza de Mérida, por el alto potencial que representaba.

Sin embargo, hoy ven lo contrario por un Centro Internacional que no genera ni generó negocio, teniendo como resultado que no haya los números necesarios para los hoteles presentes en esa zona, pese a tener una ubicación privilegiada.

La hotelería tiene un presupuesto anual y unas metas que cumplir, si no las alcanzas, como ha venido pasando en los últimos 2 años, se muere el interés de llevar nuevas inversiones a Yucatán.

Otro especialista en el sector turístico, destaca que “más allá de que se vaya la firma, la lectura es que son promesas incumplidas, aunque en su momento se tuvieron las condiciones para que sector de congresos y convenciones despegara.

No se puede negar que la infraestructura es apta, se tiene todas las instalaciones, pero el capital humano no ha supo aprovechar las condiciones que les dejó la pasada administración.

La construcción del Centro Internacional de Congresos levantó expectativas que no se han cumplido

Aunado al tema, se destaca la salida también de Federico Treviño al frente del CIC como resultado de que el turismo de reuniones no genera negocio, y el mal va más allá de la salida del ex funcionario.

Treviño estuvo al frente del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones (FIDETURE) del Estado de Yucatán, cuyo objetivo es fomentar el turismo de reuniones en el estado del sudeste de México. Una de las responsabilidades que tiene es la comercialización, administración y operación del Centro Internacional de Congresos (CIC) Yucatán Powered by Samsung, uno de los recintos clave en el país actualmente.

Daño irreversible en congresos y reuniones

Especialistas en el segmento de congresos y convenciones explicaron que si el 2019 no fue buen año para este sector, el 2020 tampoco por la pandemia, pero el no haber generado contratos se convierte en un daño irreversible.

La edificación se ubica en la zona del Centro Internacional de Congresos

En los congresos se trabaja hasta con un año de anticipación, ya que mueve a muchas personas y por eso generan una derrama importante y en este caso, al no tener actividades en 2020 tampoco habrá prácticamente nada para el 2021.

Aunque se sabe del nombramiento interino de Virginia Arana como directora emergente en el CIC, su cargo no fue ratificado y la crisis sanitaria tampoco le permitió poner en práctica su experiencia en el sector, por lo que empresas destinadas a este segmento como Amigo Yucatán o Controltur que son DMC mexicanas (Destination Managment Company) con más de 30 años de experiencia especializadas en la materia, hoy padecen la crisis intensificada por la ineficiencia de funcionarios como Federico Treviño.

Incluso, algunas empresas proveedoras del segmento de Congresos y Convenciones han tenido que recurrir a la liquidación de sus equipos de trabajo al poner en venta camionetas, dejar de pagar rentas, salarios, despedir personal para subsistir a la crisis provocada por la pandemia.

Grupo Presidente “cancelará definitivamente” las operaciones en los hoteles Presidente Intercontinental de Mérida y Holiday Inn Resort Los Cabos All Inclusive.

El hotel en Yucatán está instalado en una antigua mansión del siglo XIX remodelada y cuenta con 127 habitaciones y se encuentra en la zona centro de Mérida; además, fue reconocido con el distintivo H.