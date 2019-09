Pese a registro autorizado de la cumbre, niegan acceso a activista LGBT a los nobel de la Paz

El activista Alex Orue presidente del colectivo “protección por todas las familias de Yucatán” asociación de la CDMX, viajo a Yucatán para estar presente en la 17 cumbre de premios nobel, pero para sorpresa, en la entrada se enteró que su registro había sido bloqueado sin explicación alguna.

“Se supone que este foro es para construir la paz y es lo que menos están haciendo, pues a nosotros nos han discriminado, pues hoy no nos dejaron ingresar a la cumbre a pesar de habernos registrado”

Activistas de la comunidad LGBT fueron discriminados al negarseles la entrada a los Nobel pese a estar registrados.

El activista menciona que se registró en la página de internet, de echo hasta le llego la confirmación de su acceso, y menciona que aprovechando el viaje también tenía una entrevista en W Radio la cual se estaba viendo afectada, pues la cabina está dentro del Centro Internacional de Congresos.

“Aprovechando el viaje, teníamos programada una entrevista en W Radio para el programa de Risco a las 9 de la mañana que se estaba viendo afectada, pues no nos dejaban pasar, ya que cuando llegue al registro en el hotel donde están dando los gafetes de entrada a los que previamente nos registramos, me dicen que mi código está bloqueado que estaba en una lista donde los organizadores de la cumbre bloquearon a muchos participantes, por lo que llame a W Radio para avisar la problemática y me dijo que bajarían por mí para que pueda dar la entrevista”.

Prueba de su registro previo a la cumbre de la Paz.

Menciona que posterior a la llamada de la gente de la Radio, llego a al CIC y entro escoltado para ir directo a la cabina de W Radio y poder dar la entrevista, pero al llegar al piso donde está la cabina, lo bloquean nuevamente pero ahora si con jalones, a lo que la gente de W Radio aboga por él y lo mete a la cabina para poder transmitir, pero afuera estaba la tensión porque sus acompañantes estaban amedrentados por la seguridad del lugar.

“Creo que esta actitud es contradictoria porque si se supone que estos foros son para construir la paz entre todos, y de repente nos bloquean, es ilógico, porque donde está la construcción de la paz si hay discriminación”

También comentó que al parecer los funcionarios quieren victimizarse para tapar su homofobia, pues dicen (los funcionario) que la comunidad LGBT se está manifestando por el evento “Los funcionarios están trangiversando las cosas, pues no estamos en contra del evento, al contrario que bueno que vienen solo queremos que sepan que está pasando en Yucatán realmente para que nos ayuden a levantar la voz porque claramente nos están discriminando”.

Documento entregado por el colectivo en palacio de gobierno, solicitando la intervención del gobernador Mauricio Vila.

Mencionó que al medio día después que sucedió todo esto, la organización realizo un escrito que presentaron en palacio de gobierno donde piden al gobernador que se posicione al respecto, porque tiene un historial bastante anti LGBT y anti derechos, y si realmente su intención es construir la paz con todos, esta es la oportunidad perfecta, “Es incongruente que en un evento donde los agremiados e invitados de honor son activistas por la paz y si el gobernador quiere la foto con los nobel por el nombre, es incongruente que a los activistas locales los está haciendo a un lado”.

Por ultimo mencionó que 10 colectivos LGBT se reunirían en el remate el próximo sábado 21 en punto de las 6 de la tarde, pero que como la zona permanece cerrada por el concierto de Ricky Martin, se tendrán que reunir el mismo día y hora pero en mejorada, pues es notorio que los quieren muy lejos de cualquier evento de la cumbre, “Nuestra manifestación solo es para hacer valer sus derechos como personas y hacernos ver”.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/