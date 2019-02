Pescadores siguen denunciando robo de lanchas y motores en Yucatán

Pescadores de diferentes puertos de Yucatán, entre ellos Sisal y Celestún continúa denunciando el robo de lanchas y motores y afirman que las autoridades no hacen nada para evitar estos problemas en Yucatán.

Además los afectados comentaron que no hay autoridad que pare la ola de robos pues no investigan a fondo, no se averigua y los afcetados no recuperan estas herramientas de trabajo.

Asimismo, pescadores han comentado que en altamar, en los últimos casos se han reportado cerca de cuatro casos en Celestún donde hombres armados a plena luz del día o por la noche asaltan las embarcaciones.

"Pues nuestros motores tienen un valor entre 20 mil y 40 mil pesos y si es un problema que no tengamos seguridad porque no solo es nuestro equipo con el cual trabajamos, también está en riesgo nuestra vida porque ellos vienen armados", puntualizó un afectado que prefirió estar en al anonimato.

De igual manera, los afectados explicaron que los robos se han denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) sin embargo no se recuperan los artículos ni mucho menos se investiga.