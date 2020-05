Pervertidos de Mérida acosan a mujeres; obtienen sus números en boletos de rifas

Una joven advirtió en Mérida que hay pervertidos que abusan de la confianza de la gente, ya que le venden boletos de rifas a mujeres para obtener sus números y posteriormente acosarlas vía WhatsApp.

Una joven, identificada como Karyna, mencionó que no es justo que este tipo de personas (pervertidos) lleguen y le quiten la tranquilidad a las mujeres luego de haber abuso de la confianza gracias a un boleto.

El pervertido obtuvo el número de su víctima a través de un boleto de rifa.

“Una persona robó mi información personal y confidencial sin permiso, y qué miedo, ya que ahora tiene todos mis datos personales, incluyendo la dirección de mi casa”, dijo la joven en su perfil de Facebook.

Lo anterior lo mencionó porque un hombre la empezó a acosar después de que le vendió un boleto para un sorteo, donde por obvias razones proporcionó algunos datos personales como su teléfono y su dirección.

La mujer de Mérida adivirtió a la gente de no dar datos personales en boletos de rifas.

“Tengan mucho cuidado a quién otorgan sus datos personales, si son necesarios o incluso en los famosos ‘boletos de sorteos’ (como fue mi caso), obviamente nunca te imaginas que algún loco te acosará”, indicó.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Pervertidos acosan a mujeres en Mérida

La joven explicó que su publicación es con la finalidad de que tengan cuidado, ya que al parecer su acosador es un empleado de la gasolinera, ubicada a un costado del puente de la calle 42 sur de Mérida.

La mujer de Mérida le dijo a su acosador que lo reportaría a su trabajo.

Además de la denuncia que realizó en Facebook, adjuntó imágenes donde se aprecia la conversación de su supuesto acosador, donde se lee que el supuest acosador le dice a la joven que “la quiere conocer”.

Te puede interesar: Exhiben en Mérida a joven que le gusta acosar y mandar fotos de su “miseria” a las mujeres

“¿Tú te llamas Karina no es así?”, “Te voy a decir la verdad, ¿te acuerdas que hace unos días fuiste a cargar gasolina? Yo la atendí”, “No tengo malas intenciones, sólo quisiera conocerla”, se puede leer en el chat.

Al ser rechazado por la joven, el empleado de la gasolinera le pide a Karyna que no diga nada, porque no quiere perder su trabajo y para ello le promete que no le volverá a hablar y mucho menos la molestará.