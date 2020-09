Personal médico pregunta a Mauricio Vila sobre la "Ruta de la Salud"

La llamada “Ruta de la Salud” es para el uso exclusivo de personal médico y enfermería de los hospitales públicos y privados de la entidad, así lo recalcó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, a través de las redes sociales.

Esto propició que personal administrativo, de limpieza, asistentes y demás personal que trabajan en los hospitales de Mérida preguntaran al mandatario si ellos también podrían utilizar este transporte o este es solamente para médicos y enfermeras.

El gobernador Mauricio Vila manifestó que en la Ruta de la Salud no se debe dejar subir a personas ajenas al sector de salud. Al parecer algunos camioneros permiten que aborden personas ajenas a los hospitales cobrando el pasaje.

“La ‘Ruta de la Salud’ es para uso exclusivo y gratuito del personal médico y de enfermería de hospitales públicos y privados, para que lleguen cómodos y seguros a sus centros de trabajo donde cuidan de la salud de los yucatecos ante el Coronavirus”, escribió el gobernador a través de sus cuentas de Twitter y Facebook.

El mensaje del gobernador Mauricio Vila Dosal estuvo acompañado de una serie de imágenes en las cuales se puede ver a por lo menos dos mujeres con el uniforme de una tienda y con bolsas de compras, que al parecer se bajan de uno de estos camiones.

Personal médico con dudas sobre esta ruta

En esta publicación del gobernador Mauricio Vila Dosal, donde hace un llamado a la ciudadanía para respetar la ruta a fin de mantener protegidos al personal de salud, miembros de otras áreas en los hospitales de la ciudad comparten una serie de preguntas para saber si ellos también pueden contar con este servicio.

“Entonces los químicos que laboran en el laboratorio de análisis clínicos, ¿no pueden agarrar la ruta de la salud?”; “¿Y los administrativos que trabajan en estos hospitales no pueden subir a estos transportes?”, fueron algunos de los comentarios dirigidos al mandatario estatal.

“Buen día gobernador, una pregunta soy asistente médico del IMSS, veo que dice que el camión es solo para enfermería y doctores, yo como asistente médico me dejaría subirme al camión hacia mi destino laboral?”, fue otra pregunta compartida en la publicación de Vila Dosal.

Ante esta serie de cuestionamientos el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial contestó a estas personas señalando que la “Ruta de la Salud” es para uso exclusivo y gratuito del personal médico de hospitales públicos y privados que combaten la emergencia sanitaria por el Coronavirus.

Otros empleados de hospitales pidieron que también personal administrativo, de cocina y de limpieza debieran estar contemplados en el uso de dicho transporte. También hubo reportes sobre una unidad de la ruta de la salud al pasar por el CEMA a las 9:50 de la noche no quiere dar parada porque el camionero asegura que no los ve porque no hay luz en el paradero.

El Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial pide que personal médico realicen sus reportes al 072 o al correo movilidad@yucatan.gob.mx para poder dar la atención correspondiente a su comentario.

Hubo quejas por parte de personal médico que dicen que de Francisco de Montejo, Las Américas, hacia la T1-UMAE, no se incluyó en la ruta de la salud y muchos de esta zona trabajan en esos hospitales. También se pide que este servicio se quede de manera permanente y no solamente durante la pandemia de Covid-19.

La “Ruta de la Salud”, proyecto realizado en conjunto con el Ayuntamiento de Mérida, es un sistema integrado por 23 circuitos de transporte interconectados que pasan por los diferentes hospitales de Mérida con servicio todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche.