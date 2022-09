Perseguirá Renán Barrera a feministas por actos vandálicos

En Mérida no se admitirá que se realicen "actos de vandalismo" durante las manifestaciones, por lo que se perseguirá a las responsables de destruir las letras decorativas de la Plaza Grande durante durante la manifestación feminista realizada la tarde del pasado miércoles 28 de septiembre, aseguró el alcalde Renán Barrera Concha.

La movilización de mujeres tuvo lugar del remate de Paseo de Montejo, donde se encuentra instalada la Antimonumenta Feminista, hacia la Plaza Grande sobre la calle 60, con motivo del Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Libre, Seguro y Gratuito.

“Se les acompañó durante todo el traslado hasta llegar a la Plaza Principal y ahí entendimos que en algún momento de la manifestación hubieron algunos actos de violencia y de daño al patrimonio de la ciudad”, expresó sobre las pintas y el fuego que se encendió en las letras turísticas de Mérida, instaladas frente al Palacio Municipal.

“Afortunadamente la Policía Municipal y el escuadrón de bomberos lograron sofocarlo a tiempo, pero desde luego que es inadmisible que este tipo de acciones puedan darse, cuando ponen en riesgo incluso a los propios participantes”, comentó.

El alcalde de Mérida indicó que por estas acciones el Ayuntamiento procedió a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán por daño al patrimonio y bienes públicos.

Comunicó que toda manifestación debe garantizar la libertad de expresión de quienes salen a alzar la voz, pero Mérida no dejará que se llegue a puntos en los que escudados en ese derecho constitucional, se dañen bienes públicos o de terceros.

“Siempre hemos dicho que estamos abiertos al diálogo, a la reflexión, a la libre manifestación de las ideas, pero que no se confunda eso con hacer actos de vandalismo y eso como ayuntamiento no lo vamos a permitir”, aseguró.

Barrera Concha explicó que ante la denuncia, las letras quemadas y parcialmente destruidas se quedarán en la Plaza Grande de Mérida en lo que la FGE realiza las indagatorias y posteriormente serán sustituidas.

Buscarán culpables de "actos vandálicos"

Además, aseguró que se realizará una revisión de las imágenes captadas en el momento que se dañaron las letras y en función de eso, será la Fiscalía quien determine quienes y cuántas pagarán por este delito.

Recordó que esta es la segunda ocasión en la que se interpone una denuncia por este tipo de actos vandálicos luego de una manifestación. Sin embargo, recordó que en años pasados, luego de que se dañara el Monumento a la Maternidad, ubicado en la calle 60 con 57 y 59, el mismo municipio decidió retirar la denuncia ya que se había llegado a un acuerdo con las señaladas.

“En este caso no se va a eliminar, se va a proceder, porque sí hay que marcar una clara distancia entre el respeto a las libertades y el ataque a las libertades de terceros (...) si nosotros no ponemos un alto en este momento, lo que va a suceder es que el día de mañana empiecen a dañar establecimientos, comercios, empiecen a haber robos y otro tipo de acciones que nada tienen que ver con la causa que defienden”, declaró el alcalde.

Señaló que durante la manifestación, la Policía Municipal estableció un operativo especial para garantizar la seguridad de las personas que participan, cerrando vialidades y acordonando los monumentos históricos para evitar daños a los mismos.

Los elementos municipales reportaron que además del daño a las letras, se realizaron pintas en algunas paredes, maceteros y en el piso de la Plaza Grande, pero eso “hasta cierto punto” se puede tolerar.

No es la primera vez

Por su parte, la activista feminista Sandra Gayou Soto, quien participó durante la movilización del miércoles, reconoció que no es la primera vez que Barrera Concha amenaza a las manifestantes que participan en las marchas del 28 de septiembre y 8 de marzo, con que va a haber persecusión judicial contra ellas.

“En realidad no hay un delito que perseguir, no es la primera vez que Renán nos amenaza con que nos van a detener o que nos va a demandar, no hay manera de monitorearnos, porque todas las actividades que se hacen en este tipo de concentraciones están encabezadas por todas las compañeras”, expresó.

Ante la experiencia vivida durante la marcha del #28S del 2019, donde la Fiscalía citó a declarar a mujeres que identificó a través de sus perfiles de Facebook, las concentraciones feministas cuentan con la participación de activistas y simpatizantes licenciadas en derecho, que brindan su asesoría para este tipo de casos.

“No nos sorprende, al contrario, ya se había tardado y tampoco nos sorprende porque pronto vienen las elecciones y lo usa siempre como capital político”, comentó.

“El mecanismo que utilizan es el mismo, utilizan a los medios de comunicación y a las reporteras y fotógrafas que trabajan en el Ayuntamiento para ubicarnos y posteriormente hay citas para que vayamos a declarar a la Fiscalía, pero en este caso como son acciones coordinadas, las asumimos absolutamente todas”, abundó.

Ante la reacción del alcalde, en las redes sociales las mujeres comenzaron a compartir un mensaje de apoyo y contra la persecución judicial.

“Yo quiero decirles que no se preocupen por buscar los perfiles: fui yo y fuimos todas”, se lee en el post que replicaron distintas mujeres durante el jueves.

