Perro sobrevive a envenenamiento, una nota amenaza su integridad en Mérida

El animal tuvo que ser ingresado en una clínica veterinaria (foto. Ilustrativa)

A través de redes sociales, un vecino de la colonia Morelos Oriente expuso el envenenamiento de su perro, así como una nota amenazadora que recibió.

De acuerdo con el quejoso, los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la calle 81 con 24 y 26 de la mencionada colonia, cuando una de sus mascotas comenzó a sentirse mal, minutos después encontraron una nota en donde advertían a la familia para que mantengan limpia su vivienda.

Ante la situación, llevaron al animalito a la veterinaria donde un médico manifestó que presuntamente fue envenenado ya que presentaba intoxicación por una sustancia desconocida.

Amenazan a perro de Mérida

La mujer denunció los hechos en redes sociales.

Como ya mencionamos, cerca del perro se encontraba una nota presuntamente amenazadora, ya que tenía como título ‘Aviso #1’.

‘¡Vecinos! Sean considerados con la comunidad, el que tiene animales debe ser muy higiénico, no se puede ni cruzar por la escarpa debido al mal olor que tienen su casa, no siga contaminando nuestra colonia y ¡LIMPIE!. Ustedes son nuevos por aquí y esto no se puede tolerar por más tiempo. Agradecemos que limpie con más regularidad, incluso la escarpa donde dejan los pelos de sus animales. GRACIAS’, se puede leer en la nota.

Ante esta situación, el afectado indicó que los hechos ocurrieron en la terraza de su casa donde ‘les dieron algo’ a sus mascotas, indicando que acostumbran a limpiar el lugar.

‘No sé quién hizo esto, pero limpiamos todos los días, 2-3 veces al día y si tienen algún problema pueden hablar. No hacerles daño a los pobres bebés’, indicó la humana de este perro, que permaneció ingresado en una clínica veterinaria.

