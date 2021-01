Perros callejeros de Mérida pasan sus últimas horas de vida entre popó y miedo

Una activista defensora de los derechos de los animales mencionó en redes sociales que los perros que están en la Perrera Municipal de Mérida no se la pasan nada bien durante sus últimas horas de vida.

De acuerdo con la rescatista, ella vio cómo los perros estaban con miedo, sin comida y entre popó, ya que el olor se podía sentir, listos para esperar una muerte dentro de la Perrera Municipal de Mérida.

Entre popó y con miedo, así son las últimas horas de vida de un perro en Mérida.

La activista señaló que se le partió el corazón al ver así a los perros y criticó al personal de la Perrera Municipal, a quienes "no les importa el bienestar de los perritos", lo cual causó indignación en ella.

"No es un centro de bienestar, el CEMCA es un completo infierno, no les dan comida, no hay veterinario para que los revisen, no les dan ni una semana de vida a esos pobres perros", comentó la activista.

Duras críticas a la Perrera Municipal de Mérida

La mujer indicó que hasta sintió náuseas de tan mal olor que se podía sentir en el CEMCA, justo en el lugar donde estaban los perros, de quienes dijo estaban muertos de miedo esperando su triste final.

Las últimas horas de vida de un perro en una perrera municipal son tristes.

Como ya ha denunciado La Verdad Noticias, la Perra Municipal de Mérida ha sido objeto de duras críticas por parte de los defensores de los animales, debido al trato indigno que dan a los perros.

Hace unas semanas se llevó a cabo una protesta en contra de la Perrera Municipal, lo que derivó en el rescate de varios perros e incluso uno de los rescates provocó un reencuentro entre perro y dueño.

