Perro lleva varios días abandonado dentro de una casa al norte de Mérida; ¡llora de hambre!

Una vez más las redes sociales fueron testigos de una denuncia pública hecha por un ciudadano de Mérida, quien mencionó que un perro lleva varios días abandono dentro de un predio sin agua ni comida.

De acuerdo con Daniel “M”., sobre la calle 47C del Fraccionamiento Las Américas, hay un predio donde está un perro encerrado desde hace varios días, y en su desesperación por salir se la pasa ladrando día y noche.

En un predio del Fraccionamiento Las Américas un perro fue abandonado.

“El perro está ahí solo, ladrando todo el día y noche sin parar, sin agua, sin comida, sin contacto con el exterior, sin luz por las noches”, mencionó el ciudadano quien criticó el accionar de los dueños del can.

El denunciante dijo que debido a los ladridos del perro, los cuales no deja dormir, se dio cuenta que el perro no cuenta con comida ni agua, ya que decidió ir personalmente a ver por qué el perro no dejaba de ladrar.

Un vecino se percató del problema al escucharlo ladrar día y noche.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

“Va más de cuatro días que no he visto a nadie en el domicilio. Le aviento croquetas y el perro se las devora. Tengo fotos y vídeos de las condiciones del perro”, mencionó el hombre a través de un grupo de Facebook.

Dale clic a la estrella de Google News y síguenos

Te puede interesar: Policía de Yucatán mata a balazos a un perro pitbull al oriente de Mérida

Finalmente, el hombre, quien no dijo si el perro era de raza y tampoco mostró los vídeos y las fotos mandó un mensaje al dueño del animal: “Quiero decirle al dueño que es un asco de ser humano”.

FOTOS: Todas las imágenes son ilustrativas, ninguna pertenece al caso.