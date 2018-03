Perritos en Mérida se disfrazan para recaudar fondos

Cinco Patas organiza un concurso entre canes para recaudar fondos y continuar con su labor altruista

DECISIONES DIFÍCILES

Indicó que estos casos son muy costosos. ‘Esto es importante que la gente lo sepa, por ejemplo, un perro con una erliquia o anemia puede llevar hasta seis meses su recuperación, donde se invierten de cinco a sei mil pesos; cuando hablamos de cirugías de columna cuestan seis mil pesos; una rótula de fémur cuatro mil pesos, más los medicamentos, estancia en la veterinaria, costos que tardamos mucho en solventarlos cuando ya tenemos otros rescates’, explicó.

La asociación Cinco Patas organizó el sábado pasado un, evento que se viene realizando desde hace tres años para recaudar fondos, y que este año tuvo lugar en el parque Las Américas. Sobre la asociación, María Fernanda Rey Góngora, representante de la agrupación, mencionó que: ‘Cinco Patas no cuenta con un albergue, por lo ha implementado un programa con hogares temporales, esto no porque no se quiera tener un lugar, sino también para involucrar a la sociedad, porque al final estos, son el resultado de un dueño irresponsable que ha permitido que el animal deambule, se reproduzca y tengan cachorros abandonados que terminan enfermos o atropellados’. Agregó que el evento del sábado pasado se une a una serie de actividades como pláticas en escuelas y grupos que realiza la agrupación con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre la tenencia responsable de las mascotas que llegan a adquirir. Respecto a los hogares temporales, explicó que se apoya con el traslado del animal, comida, y medicamento, así como visitas al veterinario si el perro está en recuperación, esto por todo el tiempo que el can lo requiera o encuentre un hogar definitivo.Rey Góngora comentó que para la agrupación los rescates de perros heridos o enfermos es muy difícil, no solo por todo lo que implica, sino porque son muchos casos, por lo que en ocasiones tienen que priorizar y atender los casos más graves. ‘En muchas ocasiones nos vemos saturados y no podemos atender a todos, pero cuando son casos extremos hacemos un esfuerzo para salvarlos’, explicó en una entrevista.La agrupación entrega a los perros esterilizados, vacunados y desparasitados, completamente sanos para que tengan una vida plena con su nueva familia. Sin embargo, María Fernanda lamentó que a pesar de todo este esfuerzo la gente tiene muchos prejuicios para adoptar a los perros mestizos, o porque ya son adultos, por lo que prefieren a los cachorros, ‘pero todos merecen una hogar que los quiera’.