Perrita muerde a ladrón en Yucatán; su familia piden pago por gastos médicos

A través de redes sociales se dios conocer que una perrita defendió el predio que cuida mordiendo a un presunto ladrón.

Los hechos fueron dados a conocer por Máximo Duran, quien indicó quien un sujeto se metió a su predio ubicado en la comisaría de Xcanatún.

Según indicó el dueño del predio, salió de su casa para llevar a sus hijas a la escuela, cuando un amante de lo ajeno entró a su vivienda para ‘tomar algo que no es suyo’.

El hombre no contaba con que la vivienda era vigilada por una lomita, quien de acuerdo con Máximo, casi le arranca los dedos al presunto delincuente.

Por si no fuera suficiente, ahora la familia del presunto delincuente pide al dueño del perro que cubra los gastos médicos, así como los responsabiliza en caso de que el amante de lo ajeno pierda un dedo.

Aunado a eso, el dueño del perro mando una advertencia a quien se presume intentó robar en su predio:

‘Esperemos que no pase nada más no me gustaría ver a mi campeona manchada de sangre otra vez pobrecita’, (Sic).