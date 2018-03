Periférico de Mérida sigue coleccionando muertes

Periferico de Mérida

De nueva cuenta el auditor en Seguridad Vial por el Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra), René Flores Ayora, hizo un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad vial en Yucatán a implementar medidas preventivas en los 50 kilómetros que comprende el Anillo Periférico de Mérida, para evitar más muertes en esta “vía que no perdona vidas”.

El también ingeniero de tránsito reveló, tras la muerte de un conductor que se estrelló ayer en la vía antes mencionada, que hay acotamientos fuera de norma, postes de luz con una cimentación muy generosa “que ningún tráiler ha podido derribar”, lo cual se ha visto reflejado con un conductor muerto tras estrellarse en un poste de luz “que debería ser colapsable”.

Problemas y sugerencias

Agregó que otro problema son que hay una hondonada, y columnas de los pasos a desnivel a menos de 1.50 metros de los carriles de circulación; aunque dijo que el fallecimiento del conductor de ayer no será ni el primero ni el último en morir sobre el Periférico de Mérida sino se toman acciones urgentes en la materia.

Entre las recomendaciones que sugirió Flores Ayora, destaca que el máximo de velocidad permitida sea de 80 kilómetros por hora; completar los señalamientos (marcas en el pavimento, delimitación de carriles, flechas direccionales, velocidad marca en el pavimento, entre otras); completar calles laterales de baja velocidad y eliminar la contaminación visual de Mérida.

También sugirió colocar señalamientos verticales en cruces peatonales de zonas habitacionales y comerciales, la colocación de mallas ciclónicas para que los peatones crucen por el puente peatonal elevado, así como realizar una reingeniería de los accesos, y auditorías en seguridad en el Periférico de Mérida.

Hizo énfasis en que si no fuera por los cinturones de seguridad de los automóviles, habría más muertes en esta “vía que no perdona vidas”, ya que el ir a 90 kilómetros por hora, también nuestro cuerpo va a esa velocidad, que en caso de impactarnos y no estar asegurado, saldríamos del vehículo.

Finalmente, el experto dio a conocer que en esta vía han perdido la vida al menos 11 personas.