Periférico de Mérida el circuito del amor en San Valentín

San Valentín en Mérida

Aunque usted no lo crea, algunos moteles de la ciudad de Mérida cuentan con reservaciones para celebrar este miércoles el Día del Amor y la Amistad o San Valentín. Propietarios y encargados de diferentes sitios estiman que la demanda será del 100 por ciento este miércoles sobre todo en el turno matutino, ya que su potencial clientela son oficinistas que se escapan para festejar –en el anonimato- su romance.

El gerente de uno de los más de 20 establecimientos que hay en la ciudad, ubicados a lo largo del Periférico, Rodrigo Peña Díaz, señaló que los moteles son un fructífero negocio porque ofrecen el espacio ideal para quienes desean mostrar su amor a la pareja sin distinción de sexo, gracias a la privacidad con que manejan sus servicios.

¿Es la primera vez que hay reservaciones en los moteles?

Sí, al menos en el motel que tengo a mi cargo. Pareciera broma, pero es verdad. Hemos recibido llamadas para apartar habitaciones en el transcurso de la mañana porque se trata de oficinistas que salen a realizar alguna gestión y aprovechan para venir un rato.

¿Cuáles son las habitaciones más solicitadas, las sencillas o las más caras?

Hay diferentes precios y depende del cliente. Incluso hay estudiantes que optan por las más sencillas que rondan desde los 180 pesos por hora, hasta las más caras que van de los 700 a 2000 pesos. Hay habitaciones sencillas, de lujo y con jacuzzi, las cuales disponen de áreas muy espaciosas y están diseñadas de forma especial para que los clientes se diviertan y tengan un rato de esparcimiento con todas las comodidades para tener un momento placentero.

¿Existe mucha diferencia en los moteles?

Sí, en Mérida hay diversos tipos de moteles, están los que ofrecen alojamientos clásicos y conservadores como alojamientos modernos y minimalistas. La oferta en este giro comercial es que puedes disfrutar del romanticismo, el placer y la seducción en los diferentes moteles que hay para todas aquellas parejas que desean vivir momentos únicos. Hay variedad de habitaciones, en donde puedes disfrutar de una estadía con comodidades sencillas o habitaciones con detalles únicos que incitan a tener una estadía placentera. Asimismo ofrecen servicios de decoración para que las parejas celebren esa fecha especial como noches de boda, aniversarios, despedidas de solteras y, por supuesto, el Día del Amor y la Amistad.

¿Cómo lograr que la clientela los prefiera, habiendo tanta competencia?

Tratamos de que los clientes experimenten momentos íntimos a niveles máximos, que disfruten del placer y hagan realidad sus deseos y sueños prohibidos. Las instalaciones se caracterizan por ser limpias, brindar discreción y disponer de personal calificado para ofrecerle una atención de calidad.

¿Ha evolucionado el negocio de los moteles?

Sí, por supuesto. Hace años sólo eran habitaciones cómodas y hasta ahí. Hoy encontramos una amplia diversidad de conceptos, hay moteles minimalistas que ofrece una extensa gama de juguetes eróticos, asimismo disponen de una amplia carta de bebidas y comidas con un servicio de calidad. Las instalaciones están decoradas con dos colores que incitan al placer, el amor y la seducción, estos colores son el rojo y el negro. Además, hay algunas habitaciones que cuentan con con jacuzzi, música, pantallas planas con programación selectiva para adultos, a fin de que escoja la que satisfaga sus necesidades.

¿El público que asiste también ha cambiado?

Si, definitivamente. Hace años era normal que llegaran parejas hombre-mujer; hoy encontramos que vienen parejas del mismo sexo.

¿Cuál ha sido la influencia del internet en el negocio de los moteles?

Mucha, ya que se abrió el abanico totalmente. Hay quienes llegan solos a la habitación y contratan desde ahí, por lo tanto en cuestión de minutos llega alguna pareja ya sea heterosexual o del mismo sexo.

¿Qué tipo de clientela es la que más acude, jóvenes o adultos?

Hace años era normal la pareja adulta, hoy los jóvenes son los que acuden con mayor frecuencia en cualquier horario. Incluso en los moteles que cobran con tarjeta hay mucha demanda, porque a veces aunque paguen de contado si la están pasando bien extienden su estancia o bien porque piden algún servicio adicional que puede ser comida o bebida.

¿Todos los negocios tienen altas y bajas, también le va mal a los moteles?

No precisamente, aunque el aumento general en el precio de la gasolina le afecta a todos, pero en el amor no impacta tanto porque la clientela no deja de venir. Pueden pasar muchas cosas, pero siempre habrá tiempo para el romance.