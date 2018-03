Pérdidas millonarias por conjuntivitis en Yucatán

Sector comercio revela que el ausentismo se refleja en 37 mil 500 jornadas laborales; en algunas empresas impacta hasta en un 25 por ciento que se prolonga durante tres días

SEIS MIL INCAPACIDADES

RECOMENDACIONES

La epidemia de conjuntivitis que se presenta en Yucatán, ha generado pérdidas millonarias en el sector comercio y empresarial afectando la actividad económica hasta en un 25 por ciento, ya que en muchos de los 22 mil 600 casos que ya se han registrado en la entidad, el ausentismo se prolonga durante tres días. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, Juan José Abraham Daguer, señaló que hay afectaciones importantes en las empresas, al registrase, desde que inició el brote en septiembre a la fecha, la pérdida de 37 mil 500 jornadas laborales. Dijo que la enfermedad ha complicado las actividades en los sectores de comercio y de servicios, pues al aumentar el ausentismo por las incapacidades laborales, y reducirse la plantilla activa, los servicios y actividades no dejan de prestarse, pero se hacen en forma más lenta, porque la mano de obra es menor, explicó. Agregó que algunos centros laborales presentan hasta un 25 por ciento de ausentismo, el cual se prolonga hasta por tres o cuatro días. Cuando se detecta un trabajador con los síntomas, se les pide que vayan a la consulta médica y no tienen de qué preocuparse dado que su salario está garantizado con la incapacidad. Así mismo hizo un exhorto para que en todos los centros de trabajo sean adoptadas las medidas básicas de higiene como el lavado de las manos en forma más frecuente y el uso del gel antibacterial. Recalcó que aún en términos de economía no se han establecido las perdidas, al bajar la asistencia laboral se han perdido 37 mil 500 jornadas laborales que corresponden 11 mil 300 personas afectadas de los 22 mil 600 casos que ya se han registrado en la entidad.La Secretaria del Trabajo y Previsión Social que encabeza en la entidad Enrique Castillo Ruz, informó que debido al brote de la conjuntivitis , hasta ahora, los centros de atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), han extendido hasta seis mil incapacidades laborales. La medida de mantener en sus casas a los empleados afectados con la enfermedad, corresponde a la principal acción para evitar que el contagio se siga propagando. En Yucatán de acuerdo con el corte de la última semana epidemiológica, se han registrado más de 22 mil 600 casos de conjuntivitis, cantidad que podría incrementar exponencialmente, cuando la secretaria de salud federal, emita el boletín epidemiológico correspondiente a la última semana.Las autoridades estatales de salud han recomendado a quienes sospechen que han sido contagiados o ya presenten los síntomas de la enfermedad, acudir de inmediato, al médico así como evitar la automedicación y los remedios caseros, pues pueden complicarla. Miguel Ángel Piña Quijano, medico oftalmólogo, explicó que la conjuntivitis que está dando es la clasificada como viral, por lo que es importante asistir al médico, una vez que se han presentado los síntomas, y clasificar con precisión el tipo de conjuntivitis y si hay una infección secundaria bacteriana. Recomendó que cuando las personas ya presentan la enfermedad es preferible aislarse y no asistir a lugares públicos como cines, plazas, centros comerciales, bancos y en general lugares con mucha gente, porque la enfermedad así se propaga a las demás personas. También reforzar las medidas de higiene como lavarse más frecuentemente las manos, evitar saludar de mano; así como para evitar contagiar a la familia, no deben compartirse toallas, gotas para los ojos, mucho menos darle el celular, la tableta o las llaves a los niños, para que jueguen.