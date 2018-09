Pemex desproteje a sus jubilados de Mérida

Trabajadores jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestaron después de que la empresa productiva, les quitara los servicios médicos por adeudos con el hospital particular y una farmacia; en las oficinas no recibieron una respuesta, pues los trabajadores cerraron y colocaron pancartas que decían que no había servicio.

Alrededor de las 10 de la mañana los ex trabajadores se reunieron en el parque, ubicado cerca de la Plaza Altabrisa, para comenzar la recolección de firmas de los afectados en el papel que está dirigido a Enrique Peña Nieto y al presidente entrante, Andrés Manuel López, donde le piden tomar cartas en la situación por la que atraviesan.

Al dirigirse en las oficinas de Pemex, situadas cerca de donde se ubica la clínica Star Médica, los empleados no quisieron recibirlos, cerrando las puertas y colocando papeles que indicaban que no se encontraban disponibles hasta nuevo aviso.

Sergio Castro, pensionado desde hace 15 años, comentó que fue el seis de agosto cuando la Farmacia Quiroz, quien tiene contrato con la compañía, dejó de surtir los medicamentos para enfermedades degenerativas por falta de pago.

“Es una manifestación para exigir que se nos otorguen los derechos que tenemos en el Contrato Colectivo de Trabajo en Vigor en el apartado del servicio médico. El suministro de medicamentos que nos daba la farmacia nos fue suspendido desde el seis de agosto, mientras que los del hospital, el 12 de septiembre; no tenemos accesos al servicio médico ni a hospitalización”, dijo.

El 12 de septiembre suspendieron el servicio médico parcial en la Clínica Star Médica y dos días después la atención general, dejándolos desprotegidos.

“Esto es una particularidad que ha sucedido cada fin de año, entre noviembre y diciembre y dura unos cuantos días. Esta vez comenzó en agosto y ya tiene muchísimo tiempo”, mencionó.

Aproximadamente 11 mil personas, entre trabajadores jubilados, trabajadores de base y familiares, son los afectados y aunque por separado igual se han quejado, no han obtenido alguna respuesta por parte de las autoridades de la industria. Cabe mencionar que vía sindical han metidos dos escritos, pero los locales los tienen que enviar a CDMX y dar un seguimiento.

“Las autoridades de Pemex no nos dicen nada, los administrativos de los hospitales cuentan que es por falta de pago y el administrador de la farmacia, lo mismo. En la medida que ellos no cobren, obviamente no tienen liquidez para comprar los insumos”.

Ante ello, piden la pronta reanudación de los servicio, pues la salud de los derechohabientes está en riesgo, ya que varios tienen enfermedades crónicas. Raúl Alonzo Parra, al respecto, informó que hay preocupación porque todas las programadas para este mes, fueron canceladas y hay quienes necesitan una vigilancia especial, por lo que están sufriendo un golpe a su bolsillo ya que tienen qué pagar para ser checados particularmente y seguir con su tratamiento.

_Kattia Castañeda