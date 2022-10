Peligrosos espacios públicos de Mérida, ahora dos niños las victimas de descarga eléctrica

Al menos dos niños han sufrido descargas eléctricas en la cancha ubicada en la colonia Azcorra, ubicada al oriente de la ciudad de Mérida, y es que vecinos refieren que en este lugar tianguistas han intervenido algunos postes para obtener energía eléctrica, dejando expuesta la cablería que alcanzó a la malla por la cual pasa corriente y pone en riesgo a los niños, adolescentes y familias que visitan el lugar.

“El último niño fue rescatado gracias a su papá y uno más fue retirado con una madera”, confirmó un guardaparque que afirmó que ya se reportó al Ayuntamiento de Mérida, pero aún no se atiende el caso.

Logró rescatarlo con un manotazo

Fue el pasado miercoles cuando el hijo de Jorge Iván Alcocer, recibió una descarga eléctrica, al tocar la malla que rodea a la cancha deportiva, en el parque de mencionada colonia, denunció que “cómo es posible que siga ocurrió esto” en el ya catalogado por vecinos como “el parque del peligro".

Narró que llevó a su hijo a la Azcorra a comer un helado y a jugar, después de comer el helado fue a jugar, cuando su pequeño le dijo que quiere ser Spiderman y quiere escalar la malla de la reja del parque.

“Cuando mi hijo agarró la malla y el poste gritó y quedó pegado, gracias a Dios tengo la costumbre de ir a dónde él va y de un manotazo logré hacer que se soltara, fueron unos segundos que le pasó", mencionó.

Añadió que se acercó el guardaparque para reportar, y éste aseguró que varios niños ya se habían electrocutado en el poste, el último con una madera lo tuvieron que quitar.

Fue el mismo Jorge quien acudió con un multímetro, y reveló "tiene corriente que si llevas un refri un micro ondas o conectas tu casa entera no tienes ningún problema, esto no puede matar sólo a un niño si no hasta un adulto ya que tiene según el multímetro 10.34 ampr"

Vecinos de la zona señalaron que esto se debe a que algunos tianguistas han tomado electricidad desde los mismos postes de alumbrado público, para surtirse de energía los fines de semana, tema que se les ha permitido por las autoridades locales y que tampoco han generado algún tipo de conexión segura para estos eventos.

Accidentes en canchas deportivas de Mérida

El cuatro de junio del 2019 un joven murió al recibir una fuerte descarga eléctrica en una cancha de la Colonia Maya, ubicado en la calle 26 entre 13 y 15, según los hechos el joven jugador de alrededor de 18 años fue por la pelota para continuar con la reta de futbol, pero en un momento dado se apoyó de un poste de luz que aparentemente tenía un falso.

Posteriormente las autoridades solo atendieron el hecho como un reporte más, sin informar de revisión en los espacios públicos del municipio de Mérida.

Posteriormente un 28 de marzo del 2021 una inesperada y trágica muerte encontró un jovencito cuando se encontraba realizando ejercicios en una cancha deportiva del fraccionamiento Juan Pablo II, cuando le cayó una portería de metal que le quitó la vida.

Los hechos se dieron alrededor de las 10:30 de la noche en un domingo cuando un joven de 16 años realizaba deporte, pero en un momento dado se colgó de una portería aparentemente oxidada y se le vino abajo, desnucándolo.

Su madre y su padre aseguraron que hubo omisión por parte de las autoridades municipales y promovieron un amparo y una queja ante la CODHEY para obtener respuestas y hacer que los parques sean más seguros.

