Peligra bancada panista en el Congreso de Yucatán

El dirigente del PAN en Yucatán y al mismo tiempo coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Raúl Paz Alonzo, se encuentra entrampado y peleando en varios frentes, por un lado contra Joaquín Díaz Mena por el lugar en la senaduría, por el otro buscando a quien dejar en su lugar en el Congreso, pues como se sabe su suplente Natalia Miss Mex, abandonó las filas panistas para abanderar la candidatura a la alcaldía de Tinum pero por el Partido Nueva Alianza (Panal).

¿Usted no se ha registrado?

No me he registrado todavía, pero pronto lo haré

¿Si se va a registrar?

Claro!

Y de registrarse ¿pedirá licencia?

Eso estamos analizando, como ustedes saben la que nos sigue en la lista es mi suplente, Natalia Mis Mex, ya se fue a otro partido, creo que sería una irresponsabilidad de nuestra parte permitir que la bancada del PAN se vea mermada, entonces estamos viendo los temas y acuerdos políticos, lo digo con toda franqueza, que si pido licencia, veremos como no perder una curul como partido.

¿Qué podría pasar?

Es lo que estamos investigando, yo podría continuar, si pido licencia y estoy en campaña he pensado muchas cosas como poner mi sueldo en un fondo público, para que no me acusen de estar usando ese recurso en la campaña, en eso estoy en un análisis, sería muy tonto de nuestra parte perder una posición porque no vimos que quien siguiera en lista se iría a otro partido.

Ya faltan pocos días para el cierre de solicitudes de inscripciones de los panistas, ¿cómo va este proceso?

Exactamente el 11 de febrero termina, va muy bien, avanzando en el trabajo político que le compete al partido, lo más importante es salir lo más cohesionado posible, sin duda entendemos que hay legítimas aspiraciones de muchos y que la idea es ver cómo el talento de todos se pone a disposición del bien mayor que es recuperar el gobierno del estado y mantener los espacios que tenemos y por qué no, ganar los que nunca hemos ganado como partido.

¿De sus posiciones locales y federales, cuántos ya están asignados?

Ya estamos en casi en la recta final, las convocatorias siguen abiertas y en el PAN hay libertad de inscribir y declarar lo que la gente decida, y ya estamos arriba del 90 por ciento.

El que ya no tenga suplente dificulta su inscripción?

No ninguno, por ley no tengo que pedir licencia

¿Sigue aspirando a la senaduría?

Si, Solo hay unos pocos que tienen sus temas en algunos medios de comunicación; pero yo siempre lo he dicho muy claro, voy a estar en el partido, donde me necesite, tengo aspiraciones legítimas; hay muchas mediciones y documentos donde nos van encaminando hacia un lugar donde podemos ser más eficientes y en ese sentido ahí voy a trabajar, mi aspiración al Senado ahí sigue totalmente firme, pero siempre cuidado mi responsabilidad como presidente del PAN que es lo más importante

¿Hay posibilidad de fracturas?

Siempre hay posibilidades de gente que no esté de acuerdo pero ahí está la voluntad y la generosidad política de cada quien.

¿En Motul una aspirante denunció presiones y amenazas?

El que declara ese tipo de situaciones tiene la obligación de probarlo, repito en el PAN hay la libertad de cualquier aspiración, se registre, se haga, se diga y declare lo que así se considere, pero habrá que preguntarle a ella.