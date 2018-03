Pelean a muerte por los difuntos

Acusan a la funeraria ‘Cherrez’ de tener una red de complicidades en el Hospital O’Horán para ganar clientes

La batalla por conseguir clientes para dos funerarias de la ciudad de Mérida se trasladó ayer al Registro Civil, cuando los propietarios de una de ellas agredieron a una agente de ventas de una empresa rival. Según testigos, Luis Jorge Cervantes Alvarado, de la funeraria ‘Cherrez’ se percató de la presencia de Pilar Buendía, de la compañía ‘Nieves’ en el Registro Civil, a donde ambos acudieron a realizar trámites. Cervantes Alvarado se le acercó, la insultó y la jaloneo, ante la sorpresa de quienes realizaban trámites en la dependencia estatal. Molestos, los presentes salieron en defensa de la mujer, al igual que el empleado de seguridad, quien sacó del edificio al hombre. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes no se llevaron detenido a Cervantes Alvarado a pesar de las amenazas de muerte e insultos a Pilar Buendía, ante la molestia de los presentes, quienes solicitaban que lo detuvieran por la agresión a la mujer.Se ha acusado en varias ocasiones a los dueños y trabajadores de ‘Cherrez’ de tener ‘facilidades’ por parte de directivos, médicos y administrativos para ingresar al Hospital O’Horán’ para ofrecer sus servicios a los deudos. El dueño de la funeraria ‘Nieves’, Andrés Nieves Cervantes, asegura que los empleados del nosocomio no respetan la regla dictada por la Dirección General del lugar, de no permitir el acceso al interior y dan acceso a los de ‘Cherrez’. Se ha acusado, incluso, a trabajadores sociales y personal de seguridad de ‘asesorar’ y ‘ayudar’ a obtener servicios funerarios con ‘Cherrez’, sin permitir que los deudos escojan lo que más les convenga económicamente. Nieves Cervantes aseguró que los problemas comenzaron anteanoche cuando discutió con el agresor en la rampa del Hospital O’Horán.En varias ocasiones se le ha acusado de estar en contubernio con empleados del hospital, al grado de que si no acceden a contratar los servicios funerarios con ‘Cherrez’ les dan largas y retrasan la entrega de los cuerpos de sus seres queridos. También se les acusa a los empleados del Servicio Médico Forense (Semefo) de dar los ‘pitazos’ a dicha funeraria cuando levantan algún cuerpo en accidentes. Ha habido quejas de que cuando el difunto es de algún municipio, sus empleados salen a contactar a los familiares para ofrecer el traslado y el servicio de sepultura, asegurando que cuenta con el apoyo de los ayuntamientos para tramitar la ‘llevada’ al lugar de origen. Otra estrategia es decirles a las personas de interior del Estado es que si contratan con ellos no tendrán que pagar elevadas cuentas por el uso del hospital, respaldados por empleados del lugar. También se ha acusado al propietario de la funeraria ‘Cervantes’, un hermano del dueño de ‘Cherrez’, de también estar implicado en el ‘arreglo’ con el personal del O’Horán para ‘asegurar’ clientes entre los deudos. Ambas funerarias están ubicadas en el municipio de Kanasín. En esta ‘guerra’ también se ha involucrado a ‘La luz del cielo’, a la que el dueño de ‘Cherrez’ acusó de que es favorecida por el director del Semefo, Luis Fernando Peniche Centeno, de alargar y no entregar los cadáveres de sus clientes, queja que llegó, incluso, a la Contraloría General del Estado, con vista a la Fiscalía, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey).Funerarias se encuentran en guerra por el control del mercado en hospitales‘La Dirección General del Hospital O’Horán dispuesto que ninguna funeraria entre a las instalaciones del nosocomio’. Andrés Nieves Cervantes, Dueño de la funeraria “Nieves”.