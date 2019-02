Pedro, nos cuenta como perdió a su hija y prometida en derrumbe del bar de Progreso

Pedro López nunca imaginó que su visita a Progreso iba a ser la última donde vería sonreír a su prometida y a su hija de seis años. Lo que realmente era una salida para pasar un rato agradable en familia, se convirtió en una tragedia por la cual el dueño del bar Mocambo ha dado la cara.

Eran más de las 2 de la tarde cuando Pedro, junto a un grupo de amigos pertenecientes a un grupo de autoayuda, así como su prometida Kimberly S. y sus hijos llegaron al puerto de Progreso.

Decidieron estacionar a la vuelta del bar Mocambo que recientemente había inaugurado su segundo piso, aunque no cumplía con los requerimientos necesarios para operar, según expedientes de la Unidad de Protección Civil y de la Dirección de Desarrollo Urbano de Progreso.

Pedro recuerda que empezó a platicar con su hijo explicándole que ese tipo de acciones no se hacen, ya que lo podían atropellar. “Entonces empecé a caminar. Me libré de la banqueta. Bajé la banqueta y quedé libre del ‘volado’ del techo. Habré dado dos o tres pasos y …”, todo se había caído detrás de él.

“Sentí como se cayeron los bloques encima de mí, pero no me tocó. Tengo raspones, pero literalmente no me pasó nada”. Sin quererlo y de manera inconsciente fue su hijo quien le hizo ver una escena que destrozó su corazón al decirle: “¡Scarlett, papá!”. “Volteo a ver y vi escombro nada más. Lo primero que veo fue a mi prometida; la verdad, cuando yo vi su estado me dije: ‘No hay nada que hacer’”.