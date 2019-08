Pedro Carlos Herrera habla del importante legado de su padre

Pedro Carlos Herrera asegura que quisiera seguir siendo un ejemplo de la labor de amor que su padre, don Wilberth Herrera, tuvo hacia su sociedad, hacia a sus hijos. “Creo que así lo hemos estado haciendo, mucho más mi hermana Andrea”.

Pedro comenta que ante la enorme cantidad de material legado por su padre, están en el período de sensibilizar a algún tipo de institución que pueda ayudarlos con ello, porque la verdad para una familia es una labor monumental.

Andrea y su hermano Pedro Carlos Herrera en el teatro Pedrito.

¿Qué opinas del enorme cariño que los yucatecos sienten por tu padre?

Siempre la cercanía te impide ver con proporción adecuada las cosas; pero, al ir pasando el tiempo, al conocer a gente que de alguna manera tuvo contacto con él te das cuenta de cuánto impacto tuvo en nuestra sociedad, en nuestra idiosincrasia yucateca.

¿Cómo fue crecer con él?

No fuimos una familia que tuvo muchas vacaciones, pero tampoco lo añoró mucho. Estábamos realmente en la adrenalina pura, no solamente haciendo las obras y la sala de fiestas donde nosotros trabajamos desde chiquitos, sino con la adrenalina de trabajar con mi papá, porque había que seguirle el ritmo.

Andrea y Pedro son dignos herederos del legado de don Wilberth Herrera, el cual comparten con la gente de Yucatán

La retroalimentación que les dio su papá con la cuestión del humor, ¿qué tanto afectó para bien o para mal, si esto fuera posible?

Es una pregunta muy interesante: cuando eras blanco de alguna crítica de él, no te daba ninguna risa, porque era muy inteligente y te decía exactamente lo que quería decirte, de una manera en la que no podías llevarle la contraria. A mí me gusta mucho la definición de la ironía que dice que es la inteligencia del mal humor. Él era profundamente inteligente y profundamente irónico, y eso era mucho de lo que representaba en sus obras, esa inteligencia para decir las cosas de las que a veces te estás riendo siendo algo doloroso, algo que no debería darse en la sociedad, y sin embargo te saca una sonrisa.

Pedro Carlos es el director de la Orquesta Típica Yukalpetén.

¿Qué tanto material les legó don Wilberth?

Nada más empezando por 400 programas de tele, que además están en papel que se está echando a perder, que hay que escanearlo. Pero también hay obras de teatro, poesía… No tienes idea todo lo que hay. Es complejo como familia, no solo por lo que cuesta, sino porque nosotros mismos tenemos nuestra trayectoria. Entonces hay que hacer un tiempo para ello, y estamos conscientes, pero estamos en el período de sensibilizar a algún tipo de institución que pueda ayudarnos con ello, porque la verdad para una familia es una labor monumental.

Ricardo D. Pat