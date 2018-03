Pedía caridad; muere entre pobreza y sin una familia

En la colonia Canto encuentran a ‘La China’ sin vida; pedía caridad y vendía la ‘bolita’; vecinos la velan

Te puede interesar

tuvo una vecina de la colonia Canto, al sur de Mérida, quien falleció en su predio sola, hasta que una amiga se dio cuenta y llamó a la policía. Los vecinos de la zona, pues la mujer no tenía nada, vivía de la caridad y de sus apuntes de la “bolita”. La triste sorpresa se la llevó una amiga de la fallecida, quien acudió a verla a su casa en la calle 113 por 36 de la citada colonia. Al ver que no respondía a sus llamados, dio aviso a losque de inmediato llegaron, pero la mujer ya había fallecido. El lugar quedó acordonado por los agentes policíacos del estado hasta determinar la causa del. La ahora occisa era conocida por la zona como “” y dedicaba a pedir limosna y a la venta de muchos años del juego de azar popular conocido como “la bolita”. Según los vecinos la fallecida vivía sola en su predio, ya que no tiene familiares. Sin embargo al escucharse la noticia del fallecimiento de la mujer, los vecinos de la colonia Canto así como de la María Luisa llegaron al sitio y empezaron a recolectar dinero para darle sepultura, pues ella no tenía ni los recursos económicos ni familia que la ayudara. Es así como Solitaria como vivió, se va La China de la colonia Canto en el Sur de la capital yucateca, donde viven muchas personas adultas mayores con las mismas condiciones de soledad.