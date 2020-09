Pederastas en Yucatán continúan operando al margen de la ley

En Yucatán continúan las alertas en los principales grupos de Facebook contra pederastas que continúan operando impunemente en las redes sociales en busca de presas sin que hasta ahora las autoridades tomen cartas en el asunto.

Pese a que existe un gran reclamo de la sociedad sobre este tema, se trata de un delito que es poco castigado, y se castiga poco porque las características morales y físicas de dicho delito siempre llevan a las víctimas a guardar silencio.

Continúan las alertas en redes sociales de Yucatán contra pederastas que andan muy activos en busca de presas a través de los medios digitales.

Se sabe que las víctimas de los pederastas guardan silencio durante largos años de su vida y muchos no lo denuncian porque son niños, lamentablemente esto propicia que las autoridades no puedan maniobrar para detenerlos, además de que en Yucatán no está tipificada como un delito.

Sin embargo, cuando estos niños abusados toman conciencia de lo que sucedió y toman el valor de denunciar, resulta que ya pasó mucho tiempo y que el delito ya prescribió y ya no se puede castigar a los responsables.

Muchas víctimas de pederastia no denuncian

Otro problema grave es que muchas familias cuyos hijos han sido víctimas de pederastas no denuncian ante la Fiscalía por temor a enfrentar el escarnio público, propiciando con ello que los depravados puedan seguir maniobrando en busca de nuevas presas.

La cifra de falta de denuncias por el delito de pederastia no se puede calcular pero es inmensa, pues la mayoría de las víctimas no lo hacen por miedo y cuando se deciden hacerlo, después de los 31 años de edad, ya es demasiado tarde pues el hecho ya prescribió por ley.

Por ello, apenas en febrero de este año, el senador morenista Martí Batres Guadarrama, presentó al pleno de la Cámara Alta una iniciativa de reforma al Primer Párrafo del Artículo 107 Bis y adicionar un Artículo 209 Quater, ambos del Código Penal Federal, a efecto de establecer que este delito no prescriba.

Además, se debe tomar en cuentra que los pederastas están en todos lados, cabe recordar que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer en el 2019 que a 101 religiosos se les seguía un proceso ministerial por abuso sexual, de los cuales cinco casos ocurrieron en Yucatán.

Debido a que la mayoría de sus víctimas no denuncian ante las autoridades correspondientes, en Yucatán los pederastas siguen sumamente activos a través de las redes sociales.

Desde el 2007, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes ha atendido 600 casos de violación y abuso sexual cometido por líderes religiosos en México y la península yucateca no está exenta de esos ilícitos.

Se debe recordar que en el 2019, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, decidió denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a los cinco sacerdotes yucatecos acusados de abuso sexual a menores.