Peatones ponen en riesgo su vida en el Centro de Mérida

Recorrer las calles del Centro Histórico de Mérida es, para turistas y locales, un paso obligatorio para disfrutar de la Ciudad Blanca. Pero a raíz de las remodelaciones y arreglos que se están realizando en el Primer Cuadro de la Ciudad por trabajadores municipales, peatones se dicen inseguros y temerosos de ser atropellados, ya que tiene que bajarse de la banqueta para poder transitar.

Si bien se han puesto conos de precaución para que, tanto conductores y transeúntes, prevengan algún accidente, entrevistados por Grupo Editorial La Verdad dan su opinión sobre el tema.

‘La gente tiene que ser cuidadosa al caminar, tiene que tomar sus precauciones. La verdad es que el Ayuntamiento nos debería de avisar, y nosotros como peatones tenemos que tener cuidado, para no exponernos al peligro de los automóviles’, explicó el joven Carlos Povedano, trabajador.

Por su parte Jorge López, quien es chofer, dijo que ‘es un riesgo para todos, yo creo que estos trabajos los deberían hacer por las noches que hay menos afluencia de gente. Debería trabajar en horario nocturno, cuando casi no hay gente en la calle; porque ahorita hay mucho tráfico y mucha gente y eso puede generar un accidente’, reflexionó.

En tanto, Isis Quijano sostuvo que ‘La verdad atentan con nuestra seguridad, porque no es nada seguro bajarse de la banqueta y caminar en la calle, porque vienen camiones vienen motos y a veces no respetan, y pues así no es nada seguro. Aunque, igual valoro que estén pintando y arreglando las fachadas de Mérida. Pero si atentan con la seguridad de las personas, las autoridades deben tener en cuenta y cuidar que las personas puedan caminar, que los vehículos respeten, que no manejen como locos’.

De igual forma, refirió que sería una buena opción que los trabajos se realizaran de manera nocturna, cuando ya no hay tantas personas caminando. ‘Sería una buena opción, pero también habría que ver si la falta de luz no les permite trabajar o algo así, pero si sería una buena opción que se pudiera trabajar de noche’, precisó, la empleada en ventas.

Otra de las entrevistadas, Guadalupe Sosa, ama de casa, indicó que ‘para nosotros es un riesgo, nos tenemos que bajar de las banquetas y así nos ponen en riesgo por lo carros que pasan. Estos trabajos se deberían de hacer por las noches, no en las mañanas. Hay personas de la tercera edad que ponen en riesgo sus vidas’.

Para finalizar, Rosa Chacón, ama de casa igual, subrayó que ‘esta mal, ahorita y más a estas horas pasan pegados lo coches. Antes en las noches hacían trabajos en la calle, pero ahora veo que en la mañana y nos ponen en riesgo a todos. En la noche hay menos gente, igual menos carros. A mi me da miedo, porque soy un poco descuidada’, puntualizó.

Es por esto que el llamado es a que autoridades tomen más en cuenta la opinión de los paseantes y transeúntes de Mérida, ya que como Centro Histórico es inevitable que personas caminen en sus calles; pero con una planeación incluyente para la seguridad de los ciudadanos, este temor se podría evitar.