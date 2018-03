Payasos callejeros reciben miradas desagradables y rechazo en Mérida

Payasos callejeros en Mérida

Las miradas de desagrado y el rechazo de la gente es muy común para los payasos callejeros que se ganan la vida en el centro de Mérida y en las diferentes rutas de camiones; pero esto no es un obstáculo que estos cómicos urbanos salgan diariamente a ganarse la vida y hacer reír a los que con gusto le regalan su atención.

‘Paletín’ es uno de ellos, y con once años en el ambiente de la comicidad, platicó con Grupo Editorial La Verdad y es esto es lo que nos contó: ‘La mera verdad las primeras veces que hacíamos de payaso, era por necesidad. Pero ya después se nos hiso un gusto poder llevarle alegría a los niños y a las personas que caminan diario por el centro, una vez pensé en dejar de ser payaso y de estar en las calles o en las fiestas, porque la gente no lo valora. Pero ese día que iba a renunciar, vi a un niño que me dijo: hola ¡payasito!; su sonrisa era mágica, así que decidí no dejar este bello oficio’, expuso.

Explicó que a raíz de esa experiencia, se puso a estudiar más sobre el humor y ‘empecé a tomar cursos de actuación, de teatro y expresión corporal. Y poco a poco nos superamos, y ahora vamos a fiestas y a eventos que nos inviten, eventos de Iglesias’.

Por otra parte, también dijo que ‘es muy difícil hacer reír a la gente, la gente está más acostumbrada al doble sentido, a la picardía, a las groserías. Pero nosotros estamos intentando llevar un humor blanco, y nos ha costado mucho trabajo pero no ha sido imposible, ya lo hemos logrado. Al principio no se reía la gente, pero seguimos insistiendo con el humor blanco, y ahora gracias a Dios vemos que la gente se carcajea y disfruta del show’.

También, señaló que gracias a este oficio ha sacado adelante a su familia. ‘Al principio no había mucho fruto, pero con la perseverancia ahora te puedo decir que sí se puede mantener a una familia con este bello oficio, como lo es ser payaso’.

‘Una mala experiencia es cuando la gente critica y juzga al payaso sin conocerlos; pero en ocasiones, nosotros mismos como payasos podemos dar el mal ejemplo y por eso damos de que hablar a la gente.

‘La gente a veces te dice que no está bien, que no se puede vivir de esta forma y que hay otras opciones; yo lo he podido lograr, le doy gracias a Dios que lo haya podido lograr. Algunos lo ven (al oficio de payaso) como denigrante, como algo que no vale; y Dios me ha enseñado que este oficio vale mucho’, puntualizó.