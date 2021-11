Patrimonio sobre rieles en el Museo de los Ferrocarriles

El amor por los trenes ha impulsado a un pequeño grupo de yucatecos, preservando la integridad de más de 10 vagones, locomotoras y cabuses, en el Museo de los Ferrocarriles de Mérida.

En entrevista con La Verdad Noticas, el ferrocarrilero Pedro Pablo Garrido Cano, platicó parte del trabajo que entre él y Juan Celorio, Jorge Arzápalo y Roger Gómez, han realizado en este lugar desde inicios del Siglo XXI.

¿De dónde salieron los trenes?

Logramos rescatar algunas máquinas y vagones que ya estaban por ahí tiradas por las empresas, porque casi todos tienen historia, como el vagón que funciona actualmente como baño, ese estaba viajando cuando una chispa de la locomotora lo incendió y acabó con él, ya que era de madera. Entonces, logramos reconstruirlo y aquí lo mantenemos en buen estado.

¿Cómo se financía un museo como este?

El Museo de los Ferrocarriles se mantiene a base de donativos y de las entradas, hay veces que hasta desde nuestra misma bolsa sale el dinero para mantener las máquinas, porque realmente nos gusta esto, es el cariño por este oficio de ser ferrocarrilero el que nos mantiene cerca de las locomotoras, aunque ya no podamos conducirlas, aunque ya no se puedan mover.

¿Cómo les fue con la pandemia, cuando ya no estuvo abierto al público?

A partir del Covid-19 se cerró, eso ya fue hace casi dos años y ahora lo estamos rescatando porque para nosotros estas bestias son un patrimonio, para muchos podrá parecer chatarra, pero para nosotros es un tesoro, entonces estamos encargados de rescatarlo, de rehabilitarlo y de mantenerlo.

Desde hace más de 20 años, Pedro Garrido y otros ferrocarrileros trabajan en la preservación de las máquinas

¿Qué te transmite como ferrocarrilero cada vez que te subes a uno de estos vagones?

Es una emoción muy grande que no puedo describir, no hay palabras para decir los recuerdos que me trae recorrer los pasillos, los camarotes y los asientos, toda nuestra vida está entre ellos, muchas historias, muchas cosas que pasamos.

¿Qué pasa por tu cabeza al verlos inmóviles y en deterioro?

Me da tristeza, pero sobre todo impotencia, porque por ejemplo ahí hay un vagón que tiene mucho valor para nosotros, es un vagón de madera en donde solo viajaban los gobernadores, pero ahora está todo podrido y ni siquiera podemos subirnos. Sí se podría reparar, más bien, reconstruir, pero eso costaría mucho y también necesitaría mucho trabajo.

¿Qué necesita el Museo de los Ferrocarriles?

Necesitamos de alguien que nos de una mano, ya sea al gobierno, el ayuntamiento o algún donativo, no necesitamos dinero, con que nos puedan apoyar con pintura, láminas, material que nos ayude a combatir el óxido que pica a las locomotoras, algo para rehabilitarlas, herramientas, material, lo que sea que nos permita continuar con esta labor de mantener la memoria del ferrocarrilero viva en Mérida.

