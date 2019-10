Patrick Boos habla con la Verdad sobre el impulso a la cultura cinematográfica en Yucatán

Partick Boos realizó previamente un trabajo de campo en diversas casa de cultura de varios municipios de nuestro estado. “Para el cineclubismo que es algo de lo que yo estoy empapado porque tuve una asociación Civil que se dedicaba a ello aquí en el Sureste, no se necesita mucho, muchas veces los ayuntamientos tienen el equipo necesario para poder proyectar en las aulas, entonces lo que hice fue visitar a los directores de cultura y los capacité con las cuestiones básicas de cómo llevar a cabo un cineclub y activarlos, ahora hay dos cines club activos en base a estas capacitaciones y ahora en octubre iríamos a reforzar, es decir involucrar a los equipos de las casas de la cultura y ellos puedan tener la autogestión para seguirlo llevando a cabo, de antes lo que se hacía era llevarles la proyección y vámonos, eso ya no tiene mucho caso no tiene mucha ciencia, creemos que lo importante es que ellos puedan autogestionar y aprovechar el material cinematográfico que hay muchísimo y de libre acceso.

Patrick Boos aseguró que este proyecto no solo trata de proyectar cine sino también involucrar a la gente de los municipios para crear sus propios cine club.

Patrick Boos, confirmó que dentro del ciclo de cine documental Finlandés, se proyectará “Monsterman”, que trata sobre el líder de la banda Lordi, del realizador Antti Haase, quien estará en Mérida para dialogar con los asistentes a la exhibición de este trabajo el viernes 29 de noviembre.

¿Cómo va el proyecto Impulso a la cinematografía?

El proyecto en general se llama Impulso de la Cinematografía en Yucatán y tiene dos vertientes una que tiene que ver con la capital de manera directa y otra en el interior del estado.

El antropólogo yucateco Carlos Villanueva, representante de CineSpace de la NASA para México y Latinoamérica y Patrick Boos, coordinador de Cine del Departamento de Artes Visuales de la Sedeculta.

¿Qué actividades se realizan en la ciudad de Mérida?

Aquí en la capital estamos proyectando Cine Club Cine para Yucatán en una primera etapa que se trata de reactivación de los espacios que tenemos pero con contenido adecuado, un contenido diferente porque hay mucho público que también exige un contenido distinto al que se exhibe en las salas comerciales.

¿Al interior del estado cúal es la dinámica?

Vamos a iniciar una gira en el mes de octubre una gira porque tuvimos una pantalla inflable, el camión para proyectar y con una misión de democratizar la imagen, es decir llevarlo a las plazas públicas y sin ningún costo y sin ningún protocolo de aula cerrada sino al aire libre para todas las personas que asistan.

Patrick Boos dijo que trabajan no con los municipios que más se visitan, sino con municipios que han olvidado la cultura del cine.

¿Qué opinas de tener de aliado a CineSpace de la NASA?

El tema también de CineSpace NASA involucra la ciencia y la verdad es que la ciencia no es algo olvidado por los chavos, al contrario, les encanta, yo tengo familiares muy chicos que les encanta el cine y en especial la ciencia y este proyecto lo tiene.

