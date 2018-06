Patricio Patrón se exhibe como mentiroso

Patricio Patrón

En un intento fallido por ayudar a su candidato Mauricio Vila Dosal, el ex gobernador Patricio Patrón Laviada presentó fotografías con las que pretende acreditar situaciones que no son reales en el hospital de Tekax municipio de Yucatán y acusa sin fundamento desvíos en el sector salud, pues la salud no debe ser utilizada para el lucro electoral por parte de ningún partido político.

El gobierno del Estado de Yucatán siempre ha sido transparente y así ha sido reconocido. En caso de tener pruebas fundamentadas, solicita que sean presentadas ante la autoridad competente.

En este sentido, el director del Hospital General de Tekax, José Rigoberto Canché Fernández, subrayó que durante la actual administración gubernamental se ha dotado a este hospital con tecnología pediátrica y equipamiento de última generación.

En las fotos proporcionadas por el hospital, se observa a un infante haciendo uso del casco concentrador de oxígeno, tal es la autenticidad de la fotografía que en ella se ve un teléfono celular con la fecha y hora, lo cual ratifica la falsedad de las imágenes presentadas por Patrón Laviada.

Canché Fernández, aseveró que la salud de la infancia y de la población de Tekax municipio de Yucatán es prioritaria; el área pediátrica cuenta con monitor de signos vitales, lámpara de fototerapia, además del casco de oxigenación.

El funcionario ratificó que dicho hospital de segundo nivel ofrece los servicios básicos de pediatría, medicina interna, ginecología y cirugía, además de que cuenta con profesionales de ortopedia. También, existen las áreas de telemedicina y urgencias.

Es de destacar, que durante la mañana de ayer Patrón Laviada convocó a medios de comunicación en Mérida para presentar una denuncia con imágenes que según él correspondían al Hospital General de Tekax, lo cual fue desmentido por el Director General de la Institución, José Rigoberto Canché Fernández.

Usuarios de redes sociales de inmediato se dieron cuenta que las imágenes eran falsas y fueron tomadas de un usuaria de Twitter en Venezuela; por lo que el ex mandatario quedó desmentido y exhibido como mentiroso.