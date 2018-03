Pasarela de aspirantes a auditor superior

Los once aspirantes presentan sus plataformas en caso de ser elegidos

- Los once aspirantes a ocupar la titularidad de Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY), dieron a conocer sus plataformas de trabajo que aplicarán, en el caso de resultar electos en este proceso y lo hicieron de frente a los integrantes de algunas asociaciones civiles y empresariales que acudieron en la jornada legislativa del viernes a “una pasarela” convocada por los legisladores. La Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia fue la encargada de moderar la visita y exposición de cada uno de los once aspirantes, lo cuales contaron con 10 minutos en un orden que previamente fue sorteado. Cada uno de los once aspirante entre ellos solo una mujer, hablaron de sus propuestas de trabajo en el caso de resultar nominados con el puesto y casi todos coincidieron en la urgente necesidad de aplicar estrategias que permitan transparentar la forma cómo se aplican los recursos económicos no solo en el recinto legislativo, sino en los poderes municipales y estatal. “Fue un excelente ejercicio que nos permitió conocer de manera más puntual las trayectorias de cada uno de los aspirantes, sus propuestas y los motivos por los cuales quieren ser auditor, nos sentimos muy complacidos de esta reunión y estaremos revisando para tomar la mejor decisión”, resaltó la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez (PRI). Por su parte, Marco Vela Reyes presidente de la Comisión, indicó que este ejercicio era necesario para recabar las opiniones y posturas de los candidatos a dicho cargo y contar con mayores elementos a efecto de emitir una decisión, a través del voto, en una sesión ordinaria subsecuente. “La sociedad está en un momento histórico ante la próxima aprobación del sistema estatal anticorrupción y no es tiempo de simplicidades e improvisaciones, por lo que se le debe dar una estructura necesaria a la ASEY para que tenga fuerza y solidez que pueda decidir sin injerencia alguna”

Juan Vázquez Pereira

“Dotar de nuevas atribuciones a las tareas de fiscalización superior, en un documento normativo que traza cuatro ejes rectores en un plan estratégico que incorpore las reformas en materia de anticorrupción para el plan de acción de la ASEY”

Luis Góngora Medina

“Tengo la experiencia y la capacidad suficiente para hacer mejoras a las normas de auditoría y principios de responsabilidad, porque existen varios profesionales en la entidad que puedan llevar a cabo las tareas adecuadas y se pueden hacer más expeditos”

Jorge Mimenza Orosa.

“Las leyes actuales en la materia ejercen mejor revisión, para fortalecer otros órganos de fiscalización, respetando las leyes pero ahondando en el efecto e impacto del buen uso de los recursos públicos para mejorar la calidad de vida de los yucatecos”

Carlos Parra Arceo

“Mejorar la calidad y utilidad de los servicios que presta la ASEY, también para incrementar la imagen institucional, al igual que mejorar la comunicación interna y externa que refleje y trabaje en el combate a la corrupción y transmitirla hacia la sociedad, que está deseosa de conocer la información y qué se hace con los recursos”

Mario Can Marín