Pasantes de enfermería temen por Covid-19 en Yucatán; trabajan sin equipo preventivo

Al menos 100 pasantes de enfermería temen por su salud ante el brote de Covid-19 en Yucatán, ya que denuncian que no les proporcionan equipo preventivo para desempeñar su labor.

Pasantes de enfermería temen por Covid-19.

A través de las redes sociales, el portal de noticias, ‘El Gran Kanxoc’ expuso el caso de al menos 100 pasantes de enfermería que manifestaron su temor ante el brote de Covid-19 en Yucatán.

Según dijo el portal, pasantes de enfermería de diferentes escuelas se arriesgan a diario al acudir al hospital O’horán sin que les proporcionen equipo básico de protección como lo son guantes y cubrebocas.

Dichas pasantes de enfermería presuntamente pertenecen al Centro Educativo Rodríguez Tamayo, de Caucel y de Ticul, del Conalep 1 y 3, del Instituto de Ciencias Humanas AC, INCIH, del CUV, del Junis, así como del UVI y Luz de Servir.

Parte de la denuncia que hacen es para recalcar que no cuentan con seguro social y no han recibido indicaciones por parte de Norma C., la jefa de enfermería del mencionado hospital.

Al menor 100 pasantes de enfermería trabajan en el O'horán.

La preocupación de estas estudiantes radica en la contingencia que se vive en el mundo por el Covid-19, de la cual no están exentas ya que presuntamente no cuentan con orientación por parte de sus superiores, así como la dotación de equipo básico para prevenir enfermedades.

‘Nosotros queremos hacer lo correcto, nos gusta nuestra carreta, pero nos ayudaría más si nos dan lo esencial para desempeñar el trabajo con seguridad’, manifiestan.

Denuncian falta de equipo de protección para estudiantes de enfermería.

Estudiantes de enfermería piden ayuda

Cabe mencionar que los pasantes de enfermería elaboraron un escrito pidiendo que no se envíen pasantes al servicio de urgencias y que sólo se mantenga el personal de base, sin embargo su petición no ha sido escuchada ya que según ‘El Gran Kanxoc’, el turno nocturno estuvo conformado por más de 10 pasantes.

Te puede interesar: Dan de alta a paciente con Covid-19 en Yucatán; se quedará en casa bajo vigilancia

Ante la falta de autoridad, pasantes de enfermería piden se resuelva su situación ya que temen por su integridad ya que no cuentan con contratos, seguro social ni el apoyo de sus superiores.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí