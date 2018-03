Partidos inician la batalla por el voto joven

Más de 14 millones elegirán funcionarios por vez primera en 2018; 30,000 lo harán en Yucatán

‘Morena es un partido joven, y en Yucatán estamos como instituto político desde el 2013; desde nuestros inicios como movimiento político siempre nos hemos caracterizado por tener en nuestra estructura jóvenes que buscan espacios para cambiar las cosas en el país’, explicó.

Te puede interesar

En el 2018 losen México se disputarán un mercado de casi 14 millones de jóvenes, de entre 18 y 23 años de edad, que por primera vez ejercerán su, y que significa un gran número para los que aspiren a gobernar en el país o los estados donde habrá elecciones concurrentes. Sin embargo, el panorama no es nada fácil para los partidos políticos que buscarán conquistar a la llamada, pues la mayoría de ellos ve que vive en un país con una difícil situación económica y laboral, además de tener poca o nula credibilidad en los políticos. En el caso de Yucatán, serán cerca de 30 mil jóvenes que votarán por primera vez, y a quienes los principales partidos políticos dirigirán sus estrategias para conquistarlos y acercarlos a sus candidatos, con el objetivo de que sean favorecidos con su voto.El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Cuevas Mena, señaló que su partido realiza acciones diversas para dar a conocer sus proyectos de gobierno y su ideología a los jóvenes. Como partido de izquierda, tenemos que estar, por lo que realizamos actividades en Mérida y el interior del estado para que los jóvenes sepan que en el PRD promovemos la igualdad y libertad ciudadana, apuntó. Cuevas Mena aseguró que en su partido los jóvenes tienen espacios para su desarrollo político, ya que por estatutos una de cada cinco candidaturas es para personas menores de 30 años.El presidente estatal de Morena, Mario Mex Albornoz, indicó que su partido tiene una estrategia de contacto directo con la ciudadanía a través de la visita casa por casa, tanto en Mérida como los otros 105 municipios del estado, donde promueven sus proyectos e ideología, y con lo cual han logrado acercarse más a los jóvenes.‘Muestra de ello es que nuestros representantes populares en el estado son ciudadanos jóvenes, como son la diputada local Jazmín Villanueva Moo, que tiene 23 años de edad; el legislador federal Rogerio Castro Vázquez, de 33, y la alcaldesa de Valladolid, Alpha Tavera Escalante, que tiene 40 años’, dijo. ‘Ellos, son nuestros principales promotores, quienes se suman a los trabajos de nuestras brigadas, que en su mayoría integran jóvenes, que realizan un trabajo cercano a la gente, coordinados por el secretario de los jóvenes en el partido, Alejandro Balam’, dijo.En el caso del Partido Acción Nacional (PAN), su dirigente estatal, Raúl Paz Alonzo, destacó que ese instituto político realiza diversas acciones para reactivar el sector juvenil panista en todo el estado, por lo que se han dado a la tarea de crear una estructura para jóvenes en la mayoría de los municipios yucatecos. ‘Hemos podido posicionar bien nuestro partido entre los jóvenes yucatecos, ya que nuestro sector juvenil trabaja de manera directa con personas de su mismo sector’, subrayó. Sin embargo, admitió que acercarse a los jóvenes como políticos es una tarea difícil y complicada, ya que ese sector, llamado de la generación millennial están alejados y no confían en la política. ‘Los jóvenes actuales son muy activos en redes sociales y pasivos en la realidad, pues no les gusta involucrarse en temas políticos, sino que solo opinan o participan mediante el internet’, subrayó. Raúl Paz aseveró que en el estado, Acción Nacional, aunque estatutariamente no está plasmado un porcentaje de candidaturas a puestos de elección, tiene en promedio a los regidores y alcaldes más jóvenes de Yucatán, como el de Opichén, Ricardo Ordóñez Chan.Carlos Sobrino Argáez, presidente estatal del PRI, aseveró que su partido trabaja cerca de los jóvenes que van a votar por primera vez, hablándoles de frente para darles a conocer los resultados que han alcanzado juntos con los gobiernos priistas. ‘En el caso de Yucatán, enfatizamos el hecho de que el Gobierno del Estado tiene un programa exitoso de apoyo a los jóvenes, como es el caso de que 8 de cada 10 jóvenes de preparatoria ya tienen una lap top, o hablar de que 1 de cada 3 estudiantes han recibido una beca’, recalcó. Sobrino Argáez apuntó que en el PRI los jóvenes son escuchados y se les da voz, con lo cual sus ideas son incluidas en el proyecto del partido para seguir construyendo el Yucatán de bienestar en el que ellos puedan alcanzar sus aspiraciones.