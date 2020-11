Partidos de Yucatán carecen de cuadros y cero propuestas

Desde su visión política, el añao electoral será año fundamental para el país “porque en las elecciones de 2021, estará en juego la mayoría en la Cámara de Diputados, la cual hoy está bajo el predominio de un solo partido político y de un solo hombre, y esto no le hace bien al país”.

Los partidos deben pensar en adhesiones que si sumen, que alienten el voto, afirma Ana Rosa Payán

La ex panista Ana Rosa Payán Cervera agrega: “Puedo recordar como hace 30 años cuando el ejecutivo dominada tanto al poder legislativo y se llevaba bien con el poder judicial y esto no le hizo nada bien al país.

Pensar que podemos repetir esa amarga historia es preocupante.

Es por ello que la responsabilidad es el primer lugar de los ciudadanos y de todos los partidos políticos de hacer un gran esfuerzo de generosidad, de apertura, de unidad inclusive de las alianzas que tendrán que venir en primer lugar con el ciudadano, pero también entre partidos políticos que puedan tener agendas comunes".

Y que puedan pensar más que nada, en el ciudadano y en México, yo creo que va a ser de mucha trascendencia si logran realmente algunos –como cotidianamente se dice bajarse de su caballo- y abrirse para invitar a ciudadanos y otros partidos políticos que son los que tienen principalmente esta responsabilidad en el proceso electoral”, afirma.

La pandemia cambia el panorama

Desde luego que la pandemia cambia por completo el panorama electoral; qué va a pasar con los ciudadanos de la tercera edad que tendremos que ir a votar en primer lugar hay que ver que la credencial de elector esté al día, muchas se vencen en este 2020, van a tener que renovar su credencial y no veo mucho interés en los medios de comunicación, porque la gente vaya a renovar la credencial, ese por un lado y por otro lado, ahorita que acabamos de vivir el proceso electoral en Estados Unidos, el cual estuvo sumamente interesante y con una modalidad, que se podría implementar aquí en México.

Ampliar los días de votación

Ana Rosa Payán suelta entonces una propuesta: El hecho de pensar que todos debemos ir a votar en un solo día es algo muy cuesta arriba, sobre todo para la gente mayor que es la que corre mayor riesgo; los jóvenes porque tienen cierta apatía en ocasiones y un domingo prefieren ir al fútbol que cumplir con un deber cívico.

Para la política yucateca sería de gran ayuda ampliar los días y los horarios para votar

Entonces yo estaba pensando que se pueda hacer algo:

Que la votación transcurra entre sábado y domingo para los que no puedan ir el domingo, lo hagan el sábado y que haya horarios más ampliados.

Si bien es cierto que se requiere de una reforma electoral para hacer estas modificaciones también es cierto que se pueden hacer excepciones, pues la pandemia nos ha hecho hacer muchas excepciones, desde el transporte urbano, el uso obligatorio del cubrebocas y el gel, la toma de la temperatura; son cosas que hasta el año pasado no se nos hubiera ocurrido que las tendríamos que hacer.

La pandemia nos ha movido muchas cosas, entonces porque no podría mover esta idea; a lo mejor no se puede aplicar en estas elecciones, pero si en las futuras, que no solo un día sea para votar sino ampliar los días y los horarios, propone a través de La Verdad Noticias.

Se requieren alianzas con la ciudadanía y con las nuevas propuestas de los partidos políticos, dice

Creo que lo más importante es la voluntad que tengamos los ciudadanos de realmente hacer un esfuerzo en ir a votar por la mejor opción y yo diría que las mejores opciones tendrían que estar en la oposición para que esto fuera un incentivo para que la gente vaya a votar pensando de ninguna manera volver a dejar en manos de una sola persona la Cámara de Diputados.

Porque se vota en bloque, porque no hay razonamientos.

Debatiamos como simpre, perdiamos como siempre

Ana Rosa Payán rememora que en el periodo DE 1988 A 1991, fue Diputada Federal, “entonces discutíamos, analizamos, explicábamos, pero el bloque mayoritario de enfrente no nos dejaba pasar; ganábamos el debate como siempre y perdíamos la votación como siempre y esto es similar a lo que está pasando ahora por la decisión de un bloque mayoritario y por esas prácticas se dieron muchas cosas en el país que nunca debieron ocurrir”.

Ana Rosa, ex alcaldesa, ex diputada local, ex legisladora federal, ex senadora, ex presidenta nacional del DIF, acota que podría hacer 50 cosas todavía pero una de las que no hace es verse en las boletas en el 2021, a diferencia de lo dicho: "nunca digas no a la política”, hace tres años al presentar su libro biográfico “El Rosamóvil” ahora sostiene que justamente porque la gente está cansada de “los mismos de siempre” ella prefiere quedarse viendo a los toros desde su palco.