Partera ha traído a la vida a más de mil personas en Yucatán

Desde los 12 años se casó con un joven de 21 y su primera acción como partera fue atender los propios nacimientos de sus hijos. Doña Rosa tuvo 16 hijos, cuatro de ellos murieron porque no llegaron a su tiempo y el último que estaba ‘logradito’, se lo mataron en el IMSS, asegura la septuagenaria.

Explicó que primero la llevaron al Seguro Social por consejo de una nuera, sin embargo, ahí no la quisieron atender con el pretexto que su esposo no estaba dado de alta. Por ese motivo la trasladaron al Hospital O´Horán donde literalmente el niño se golpeó con el suelo al nacer .’Vi como una enfermera le daba una ampolletita verde, pero mi hijo que estaba bien logradito murió al ser atendido supuestamente por profesionales’, señaló la señora.

‘Yo tengo una certificación de partera por parte del Centro de Salud y en mis 40 años como partera he traído al mundo a unos mil niños, muchos de ellos con complicaciones al nacer; ninguno se me ha muerto’, refirió la señora muy orgullosa.

‘De hecho, hay una persona que se llama Karina de una comisaría de Umán que me debe 400 pesos desde hace años y no me lo quiere pagar. Yo cobro 800 pesos por atender un parto y 75 pesos por sobar a las personas. En cualquier centro hospitalario no dejan salir a la mamá si no ha pagado la atención del parto; pero en mi caso esta persona se ha aprovechado de mí’, sostuvo doña Rosita Miss.

La mujer recordó que ha recibido a niños en las comisarías de Xtepen, Poxilá, Cacao, en Abalá y Dzununcán, en Mérida, entre otros poblados.

Doña Rosita, de igual manera, señala que en el incendio de su casa le quemó todo, la cama donde sobaba a la gente, todo su material, hamacas, ropa, incluso el título que recibió como partera.

Señaló que para validar su oficio cuenta con una copia de ese título que sacó en prevención de cualquier cosa, pero no sabe a ciencia cierta si las autoridades de Salud del Estado, o del Centro de Salud le pueden otorgar una copia del certificado original donde se le acredita como partera.

De igual forma, agradeció el apoyo del alcalde Freddy Ruz por entregarle una casa nueva luego de que la suya se quemó hace poco más de un mes.