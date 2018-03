Parques eólicos, una farsa de las empresas

Parques eólicos

Los efectos causados por la emisión de gases de efecto invernadero, ha causado preocupación por especialistas en materia energética. Y el posicionamiento de empresas que dicen ser amigables con el medio ambiente, tienen otro propósito que no es nada benévolo con el planeta tierra, señaló Edgar Ocampo Téllez, analista e investigador de perspectiva energética a través de una conferencia.

‘La conferencia del día de hoy, principalmente queremos transmitirle a la gente información sobre el problema energético que se encuentra en México. La humanidad está acostumbrada a consumir muchísima energía, que fundamentalmente proviene de los combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón’, agregó el conferencista.

‘El consumo de estos combustibles nos permitió el aire acondicionado, la electricidad, los autos y los viajes en avión; y empezamos a tener dos problemas con la energía recientemente: el primero es que debemos de dejar de emitir gases de infecto invernadero, que provocan los combustibles fósiles; el segundo problema es que como son recursos no renovables se están acabando, nos los estamos agotando de manera vertiginosa, muy rápida; el consumo es brutal’, dijo.

Y es por esto, señaló, hay una preocupación mundial porque se nos están acabando los combustibles fósiles y además los tenemos que dejar, porque si no vamos a continuar emitiendo gases de efecto invernadero.

VENDEN ALGO QUE NO ES

‘Y resulta que las (energías) renovables se están presentando como alternativas, pero el problema es que las renovables están muy lejos de tener la capacidad de generación de energía que tienen los combustibles fósiles. La humanidad está transitando de fuentes concentradas, fuentes densas de energía, con alta densidad energética, a fuentes difusas, dispersas que están esparcidas por el territorio y que además son intermitentes’, señaló.

El modelo industrial, el modelo social y el sistema agroalimentario están basados en un flujo colosal de energía, que permiten los combustibles fósiles. Que las renovables no van a poder abastecer jamás, señala el investigador.

‘Las renovables no nos van a permitir sustituir el colosal consumo de energía; además se plantean como una solución verde, una solución limpia y amigable, y en realidad no los son. Al ser de poca capacidad de generación, necesitamos invadir más superficie para poder tener más espacio de captación. Y lo que estamos haciendo en el territorio, es una invasión industrial que está afectando a las comunidades, que está creando conflictos entre las propias comunidades, en donde antes la gente convivía de manera cordial, y ahora hay verdaderos enfrentamientos entre los que aceptan el dinero y los que no quieren’, apuntó.

POSIBLES AFECTACIONES

Explicó que con lo anterior se afectan territorios, se afecta el patrimonio, se cierran los espacios, pues ‘estamos bloqueando los territorios de las comunidades, estamos afectando los mantos freáticos, estamos afectando los ciclos de migración de muchas especies’.

Las aspas de una torre eólica, las puntas de las aspas van de 300 a 400 kilómetros por hora. Un ave en vuelo no puede evitar el impacto, de un objeto a esa velocidad. Las aspas de las torres eólicas están mutilando pelicanos, garzas, murciélagos, búhos, y todas las especies voladoras se están impactando.

‘Además para implantar los grandes parques solares, tenemos que deforestar; el suelo tiene que estar limpio y libre de hiervas, por lo que se tienen que aplicar herbicidas agresivos con el suelo, para que no crezca hierba. Porque si crecen crean sombra y no generan electricidad’, señaló el especialista en el caso de los parques solares.

Además, explicó, hay un ‘negocio verde’ maquilado por muchísimas empresas, no solo del sector renovable, sino también la industria acerera está muy interesada en que se desarrollen las renovables, porque cada pedestal de una turbina necesita entre 100 y 150 toneladas de acero, y esto implica un gran consumo para la industria acerera, ‘es un nicho de negocio impresionante’.

La industria del cemento también, porque para hacer una base de cimentación de una turbina se necesita unos 250 metros cúbicos de concreto. ‘Es un negociazo para muchísimas empresas que están empujando un negocio, bajo el lema de que somos limpios, somos verdes, y estamos preocupados por el planeta, cuando la realidad es que es un lobby gigantesco que están haciendo un gran negocio, y están pasando por encima de las comunidades’, dijo.