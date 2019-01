Parque de la colonia México a punto de desaparecer en Mérida

El parque de la colonia México, ubicado al nororiente de la ciudad de Mérida tiene varias décadas acompañando a las familias de la zona, sin embargo, vecinos de lugar lamentan que desde que el ayuntamiento de Mérida 'remodelo' y busco 'renovarlo', el sitio perdió lo conservador y la forma en la que era, lo que lo hacia especial.

"Desde hace un año, en noviembre del 2017 el ayuntamiento de Mérida renovó una parte, le instaló esos juegos modernos que sí están muy bonitos pero podían integrarse a este aire de paz que tiene el lugar y no se debió romper lo que antes tenía, en esta zona había una explanada, donde incluso hacían eventos cívicos por el gobierno y ahora ya lo rompieron y no sabemos que vayan a hacer", comentó una de los vecinos que todos los días sale a correr en el espacio.

De igual manera los vecinos recordaron que antes, en sus pasillos, el tradicional parque contaba con unos mosaicos en el piso, los cuales hoy, con el paso del tiempo ya no están.

"El parque es muy agradable, es un pulmón y no queremos se convierta en concreto, queremos se conserve su esencia y que continué como estaba, la fuente a veces funciona y a veces no, consideramos que lo que debería hacer el ayuntamiento de Mérida es protegerlo y darle mantenimiento no renovarlo, ya renovó una parte pero lo que bien vale la pena de este lugar es la tranquilidad que brinda y los árboles que aún conserva porque incluso habían un árbol muy grande que tampoco se conserva", señalaron.