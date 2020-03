Paro nacional: una gran oportunidad de cambio para la mujer

Con las participacipaciones de Kathia María Bolio Pinelo, diputada del PAN; Adelaida Salas Salazar, activista y representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Silvia López Escoffié, coordinadora del grupo parlamentario y diputada del MC y Giusi Alfeo, empresaria, las destacadas mujeres de Yucatán hablaron de los paros y huelgas feministas que en distintas partes del mundo han cambiado la historia.

¿Qué pasará el 9 de marzo, que esperan y qué sucederá con el paro nacional de mujeres?

-Katia Bolio: Este llamado de las mujeres ha sido muy cuestionado, para empezar a habido activistas que se han inconformado porque las mujeres que tenemos un cargo público nos hemos sumado al llamado al paro nacional de mujeres, pero se olvidan que muchas mujeres con cargo público también han perdido la vida y han sido violentadas durante sus carreras políticas o en el tiempo en el que han ejercido la función pública.

Este llamado es para todas, como madres, como mujeres, como hijas, como hermanas sin importar si tenemos un cargo y la jerarquía de éste.

Para mí era imposible no sumarme al paro, con el que estamos pidiendo muchas cosas, primero que nos escuche el presidente de la República, quien ha intentado minimizar por todas las aristas esta terrible situación de violencia contra las mujeres.

Si comparamos 2019 con lo poco que va del 2020, se han incrementado los feminicidios en casi 16% y eso que no hemos sumado las mujeres que están todavía como secuestro o desaparecidas, las que ha sido agredidas, a las que los tribunales y juzgados no le responden, y lo más duro es que estas políticas de este actual gobierno federal a quienes han mancillado a sido a mujeres, con la desaparición de las estancias infantiles, de los apoyos para el cáncer; nos quitaron todos los recursos para la atención de los niños con discapacidad, para inclusión, desaparecieron los recursos que eran para que las mujeres tuviéramos apoyo del gobierno federal y eso nos habla de una falta de interés en el respeto a los derechos de las mujeres.

JUECES SIN PERSPECTIVA

-Adelaida Salas: Tenemos que partir de que en México desafortunadamente, estamos en el primer lugar de feminicidios, tenemos a 10 mujeres diariamente asesinadas, principalmente por maridos, novios etc., e independientemente de eso, nos encontramos con un sistema de justicia penal que de nuevo ya no tiene mucho y que no está dando respuesta a las mujeres, tenemos unas leyes inoperantes; logramos formar y subir una denuncia para que un juez diga que un bate no es arma suficiente para matar a una mujer, y tener que escuchar a otro juez que nos diga que si bien es cierto que un sujeto agarró una madera para golpear a una chica y le dio de latigazos y que casi le arrebata la vida, no la golpeó lo suficiente como para matarla y entonces ese es el tema de hoy.

Decir que las mujeres estamos hartas, que no son sólo los feminicidios. Yucatán ocupa el séptimo lugar de agresiones físicas contra la mujer. Acá a las mujeres las están matando y estamos en una delgada línea entre un feminicidio en grado de tentativa, donde solo es un hilito para que se mueran estas mujeres; tenemos registrado 17 feminicidios por tentativa y tenemos cientos de casos de niños y niñas víctimas de abuso y violaciones sexuales y vemos con mucho enojo como juezas y jueces sueltan a los agresores.

Tenemos a miles de chicas que están hartas de sufrir acoso y violencia en las calles, en la casa, en las escuelas, en las iglesias y en todos lados.

Esta convocatoria (al paro nacional) es la sociedad civil quien la organiza, son las Brujas del Mar. Tal pareciera que es un tema de moda, porque mataron a Fátima, porque mataron a Abril y porque despellejaron a Ingrid y se puso de moda y ahora si todos vamos a defender a las mujeres.

Estamos muy contentas que los partidos políticos y las instituciones se sumen, ¿pero se van a sumar a qué? Se van a sumar a no hacer nada o tu iglesia que te sumas, vas a dejar de fastidiar a las mujeres porque se divorcian, porque quieren planificar el número de hijos; o tu partido “x” que no permites que yo mujer pueda interrumpir un embarazo si fui víctima de violación, vas a trabajar para que yo pueda decidir sobre mi cuerpo; tu cámara empresarial que te sumas, ya te diste cuenta de los salarios, de los horarios, que no tenemos guarderías nocturnas, o sea ¿de qué manera te estás sumando?

Ahorita todo mundo apoya a las mujeres en esta convocatoria que hace la sociedad civil, pero sentimos que hay mucho oportunismo, también, que es momentáneo y al rato vamos a seguir en nuestra vida común y corriente. Entonces lo que estamos preguntando es de qué manera te estás sumando, cuáles son las propuestas y cuáles son nuestros compromisos, saber con qué se están sumando y qué vamos a hacer ante esta gran problemática, por la que las mujeres están muriendo, y son muertes que pudieron evitarse.

SIN COLORES

¿Entonces diputada Silvia hoy me sumo, pero para qué?

-Silvia López: Quisiera resaltar que este movimiento del 9 nadie se mueve no tiene colores partidistas y no es para buscar culpables, sino para hacer conciencia de la situación que vivimos todas las mujeres del país. La violencia no es condición de ricos ni de pobres, no es cuestión de alguna clase social, no estamos más que para concientizar y sumar a una manifestación que desde hace años venimos haciendo.

Desde el Congreso local, se está trabajando, por ejemplo hay una iniciativa que no se ha dictaminado, con la que estamos buscando, que la mujer no puede otorgar el perdón a su agresor, lo cual es importante para el combate de la violencia de género.

Así que el 9 nadie se mueve, no solo las mujeres también los hombres, porqué los hombres tendrán que ocupan un lugar en este movimiento nacional para hacer conciencia de la situación que hoy enfrentamos y que podrían estar viviendo mujeres que pueden ser sus hijas o sus nietas, por lo tanto aquí hacemos un llamado para que todo el mundo tomemos ese día, no de vacaciones, sino que hagamos un llamado de conciencia.

Porque lo que vamos a demostrar es el valor que tiene la mujer en la vida productiva y en todos los ámbitos.

¿Cómo vez el llamado al paro de labores, se trata de quedarse en casa y luego qué, de nada sirvió, Guisi?

-Definitivamente creo que este llamado es una oportunidad valiosa no sólo para las mujeres sino para toda la sociedad de incluirse desde la trinchera en la que a cada una le toque, o esté ejerciendo, no importa si es a nivel de organización empresarial, empresa, asociaciones civiles o gobierno, que por supuesto será un parteaguas para trabajar en muchos temas.

No creo que con aumentar las penas se resuelva el problema, se tiene que invertir en la educación y no sólo para empoderar a las mujeres, que es un poquito lo que ha pasado, se empodera a las mujeres y defienden esos derechos en los que por años hemos sido violentadas y no hemos podido ejercer y que incluso nosotras culturalmente nos hemos restringido.

Pero esa toma de poder, ese ejercer esos derechos también ha ido a la par de un aumento de violencia porque nos ha hecho vulnerables, porque no hay todo un cobijo por parte del Estado en el tema de la seguridad y de parte de toda la sociedad en general, entonces este llamado es una oportunidad valiosa para hacer conciencia, para hacer esta reflexión, pero hacerlo de una manera genuina, no nada más repitiendo lo que hemos leído y escuchado, como una acción aprendida.

PEQUEÑOS CAMBIOS

Sería increíble ver a todas las mujeres de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, de centro, de todos los niveles socio económicos, de todos los giros empresariales, de todas las actividades económicas, con las pañoletas azul, verde, morada, naranja que nos pudiéramos unir con el fin de detener esta ola de violencia que empieza desde los micro machismo, desde que sales a la calle con todos los conceptos que de pronto tenemos grabados y que debemos replantearnos si así deben de ser o empezar a hacer esos pequeños cambios.

¿La violencia contra la mujer generalmente decimos que se genera por el machismo y este se produce casi siempre en el núcleo familiar, es así?

-Katia Bolio: Totalmente de acuerdo, yo soy mamá de niño y niña y creo que cuando a la niña se le dice tú recoge, tu limpia, tu saca la basura, tu lava los trastes, ahí empieza ahí es la cuna del machismo, por eso yo creo que las madres de esta generación y de las anteriores debemos enseñar a los hijos que las mujeres y los hombres somos iguales en derechos y obligaciones.

Las mujeres estamos conscientes de que tenemos roles ineludibles y de carácter preponderante, las que decidimos ser madres, parejas, esposas, no podemos dejar nuestros roles a un lado porque legislamos, porque somos activistas, porque somos empresarias, cumplimos con todos los roles.

¿Que hemos impulsado en el Congreso?, por ejemplo yo me subí a una trinchera muy fuerte: logre desaforar a un magistrado y un juez del Consejo de la Judicatura Federal porque se atrevieron a emitir una sentencia contra Dafne en el caso de los Porkys en Veracruz, diciendo que no había sido violada, ya que solamente había sido introducido un palo y los dedos, como si la violación solamente se constituyera con el miembro viril. Esto ocurrió hace tres años y las mujeres que trabajamos por las mujeres logramos, en el caso del juez y el magistrado que estén fuera de sus carreras y del Poder Judicial, logramos que reconozcan la violación equiparada, sea con lo que sea, es introducir en el cuerpo de una mujer un objeto y que nadie tiene derecho a tocarlas sin su consentimiento.

RECLASIFICACIÓN DE DELITOS

Y en Yucatán tenemos el caso de Andrea, donde los jueces reclasificaron los delitos de violación y feminicidio en grado de tentativa a lesiones; ahora el temor de Andrea es que el agresor que es karateca, salga y vuelva a violentarla. Entonces en el Congreso estamos buscando que se asuma la perspectiva de género desde el primer momento en que se conoce de un delito contra la mujer.

¿Hay un vacío legal Adelaida, cómo es posible que una sola persona determine que no hay elementos suficientes para que un agresor se quede en la cárcel?

Adelaida Salas: Antes de responder a esta pregunta quiero precisar que no creo que sea la mujer la responsable de dar a niños y niñas una educación machista, yo más bien creo que la violencia es estructural, creo que la violencia es de hace muchos años, y cada vez que dicen esto, yo pregunto: ¿la mujer vive encerrado en una cueva con sus hijos, no tiene contacto con el mundo, no hay un marido, no hay una escuela, o no hay medios de comunicación? La violencia es estructural.

Ahora con relación a tu pregunta, estamos sumamente indignadas como bien mencionó Katia este ejemplo que vamos a tomar, el de Andrea, por no tomar otro caso emblemático, donde se le violaron todos sus derechos, por todas las instituciones hablando de fiscales, jueces, de policías nadie puede decir aquí en Yucatán, ni Derechos Humanos, que no le violaron los derechos humanos, en este momento nos estamos enfocando en los jueces federales, cómo es posible que la mujer que vive en una relación de pareja y que es agredida por esta pareja, venga un juez federal a decir que tenemos que reclasificar el delito y que ya no es violencia intrafamiliar por qué era su pareja y vivían juntos y luego ni siquiera dejarlo en violencia, sino en lesiones que tardan más de 15 días en sanar, sin tener en cuenta que es un karateca, que no necesitaba pistola, cuchillo, bate o palo porque sus propias manos son el arma suficiente para matar a una persona, porque la golpeó, la amarró y le hizo lo que quiso; esta mujer estaría muerta si no hubiera tenido un teléfono para pedir auxilio. Y no solamente es el único caso, hay muchos más, pues es indignante como el sistema de justicia federal está tomando e integrando las sentencias; sabemos por ejemplo que ya hay un amparo federal y no nos extrañe que mañana nos digan que Alberto Medina Sonda es inocente en el caso de Emma Gabriela. Y es indignante que una mujer tenga miedo de las acciones de la propia justicia.

Los jueces se creen dioses del Olimpo, aplican su criterio y cuando hay talleres, ellos como son jueces, no se dignan a participar en los talleres y no se ponen los lentes de perspectiva de género para considerar que la mujer estaba indefensa y no tenía la misma fuerza que su agresor.

ROMPER ESQUEMAS

Con esta legislatura trabajando en el parlamento abierto hemos avanzado en leyes, no con todos los temas pendientes, pero en el tema de las mujeres si hemos avanzado.

¿No se necesita ser muy experto para entender que si un Juez está dejando en libertad a alguien que cometió una atrocidad, hay un sesgo de corrupción?

-Silvia López: Se han hecho muchas cosas, pero todavía nos faltan muchas por hacer, una de ellas es la falta de aplicación de la justicia pero antes de que llegue al juez hay un procedimiento fiscal.

En Yucatán se debe analizar porque la policía fiscal está en manos de la SSP, porque en aras de la seguridad se están cometiendo muchas irregularidades en los procedimientos de tal manera que cuando llega al juez, no tienen la perspectiva que se requiere para juzgarlo como feminicidio en el caso de las agresiones y muertes a mujeres.

En cuanto a la corrupción debemos revisar si está dando seguimiento a todo lo que se ha hecho hasta el sexenio pasado y combatir la ineficiencia.

Cambiar una sociedad no es cuestión de leyes o decretos.

De alguna forma discrepo que sea en el fondo de la familia donde se genera el machismo y la violencia pero si hacemos conciencia en la sociedad vamos rompiendo esquemas, por ejemplo acabar el bullying en las escuelas.

Por ejemplo la concientización que se da a los varones en cuanto a la violencia en la Casa de la Mujer de Mérida, que es un modelo nacional para la atención y de las buenas prácticas de gobierno para combatir la violencia de género. Yucatán ha sido pionero en muchas cosas, pero todavía nos falta trabajar en muchas más.

SIN JUZGAR

¿En las marchas que ha habido hemos visto la reacción de mujeres encapuchadas y cómo protestan, provocan desmanes, creen que sea una forma correcta, ustedes que opinan?

Giusi Alfeo: estas mujeres han encontrado esta forma de expresar su hartazgo, cuantas mujeres violadas o con familiares desaparecidos, asesinadas o violentadas, están en estas manifestaciones; porque las mujeres desde que salen a la calle, al transporte, cuántas cosas han escuchado.

No estamos para juzgar a esas mujeres, pero cada quien debe tomar acciones. Por qué ha sido polémico este movimiento, porque rompe paradigmas, porque las verdades duelen; porque soy parte de la violencia, porque mando chistes machistas, porque las poquitas cosas que voy ejecutando podrían impactar a favor de la no violencia.

A mí de qué sirve que metan a la cárcel cien años a mi agresor, si a lo mejor yo ya estoy muerta, hay muchas cosas que cambiar antes de llegar a todo eso.

LLAMADO

¿Cuál sería el llamado a la sociedad, para hacer esos pequeños cambios que en suma podrían hacer una diferencia?

-Kathia Bolio: Cada mujer o cada persona debería incidir primero en su círculo más cercano, por duro que sea el tema hay que hablar con los hijos e hijas del tema de la violencia.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando click aquí

Adelaida Salas: El llamado del 9 nade se mueve es un llamado para todos. Es un llamado a todas las autoridades y en Yucatán al gobierno del estado, a las instituciones, a mujeres, a hombres a empresas, sobre todo a la Secretaría de Educación Yucatán, acabar con las inercias. A los hospitales, al Centro de Justicia, a las Cámaras empresariales y que haya cambios reales, que trasciendan, cambiar las perspectivas, que se acabe el temor de salir de casa; revisar qué estamos haciendo

Silvia López: A no minimizar el tema, la importancia es hacer un llamado para lograr el sueño de hacer un parteaguas en la vida y costumbres de México. Y que no sea una gran simulación.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana

Giusi Alfeo: Hemos visto sumas genuinas y otras con oportunismo, pero ojala que este oportunismo sea la oportunidad para repensar en lo que estamos buscando, parar en lo que replicamos y que está mal y que nunca dejemos de ser visibles las mujeres.