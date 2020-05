Pareja se hace pasar por cristianos para poder robar en Kanasín, denuncia una mujer

Una señora que trabaja en los tianguis de Kanasín grabó y denunció públicamente en redes sociales a una pareja de ladrones que hacen pasar como falsos cristianos para poder cometer sus fechorías en ese municipio.

Sobre los hechos, se informó que ocurrieron en un tianguis de Kanasín, donde una mujer alertó a la población a tener cuidado con una pareja que supuestamente se hacen pasar por cristianas, para poder robar.

“Tengan cuidado con estas personas. Como de costumbre fui a trabajar al tianguis de Viva de Kanasín, cuando estas dos personas se acercaron a mí y la señora me sacó el celular de la bolsa”, comentó la víctima.

En su denuncia realizada en Faceebook, se puede leer que: “Gracias a Dios que me di cuenta (a tiempo) que me habían robado. Ya que me volteé y le pedí que me lo devolviera (el celular), pero no quería dármelo”.

La víctima, identificada como María “S”. explicó que gracias a otras personas, evitaron que los supuestos ladrones se vayan del lugar e incluso una amiga le prestó su teléfono celuluar para llamar a los números de emergencia.

Aunque la pareja negó que había robado el celular, cuando llegó la policía lo tuvieron que entregar.

Al escuchar esto, los supuestos ladrones empezaron a caminar rápido por el rumbo de un kínder y la víctima los empezó a seguir junto con su esposo, donde se vivieron minutos de tensión, según la denunciante.

“Los alcanzamos por el kínder, pero el señor muy agresivo me empujó y me arrastró en la arena, mientras la señora negaba tener mi celular aunque se escuchaba como sonaba debajo de su falda”, mencionó la afectada.

Al final, sí recuperó su celular

Señaló que al lugar arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y detuvieron a los presuntos ladrones y mencionó que "gracias a Dios" pudo recuperar su celular que había comprado con tanto esfuerzo.

La pareja de ladrones fue perseguida para que no huyeran y entregaran el celular cuando llegó la policía.

Finalmente, la víctima exhortó a la gente a no confiar en nadie, ya que los ladrones se hicieron pasar por cristianos, aunado a que viven, supuestamente por el rumbo donde cometieron este atraco que resultó frustrado.

