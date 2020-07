¡Parece burla! Mauricio Vila ilumina muelle de Progreso por el personal de salud

Yucatán aún no llega al pico más alto de la curva de contagios por Covid-19 y ha sido mucha la polémica que se envuelve tras las cifras, las cuales han llevado a los yucatecos a dudar de las propias autoridades ante las constantes denuncias del personal de salud.

El Gobernador iluminó el muelle de Progreso y se ganó las críticas en redes sociales.

Claro ejemplo de esta polémica, es la incertidumbre en cuanto a la capacidad hospitalaria y la apertura del ‘habilitado’ hospital temporal del Siglo XXI, el cual parece ser que nunca entrará en funciones, sin embargo el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal se esmera por hacer creer a la sociedad que la epidemia está controlada.

Usuarios le pidieron que deje el 'protagonismo'.

Iluminan el muelle de Progreso

La iluminación del muelle de Progreso, fue una estrategia que no le vino nada bien, ya que tras el anuncio del encendido del viaducto de arcos del puerto de Progreso, sólo vino a encender a las redes sociales, que se volcaron a exigir a Mauricio Vila que diga la verdad.

De acuerdo con Mauricio Vila Dosal, la iluminación es un gesto de reconocimiento para el personal médico, de intendencia, enfermería, administrativo y camillero del sector salud y fue el color azul el que escogieron presuntamente como distintivo internacional para reconocer al personal médico.

En reconocimiento a todo el personal médico, de intendencia, enfermería, administrativo y camilleros del sector salud... Publicado por Mauricio Vila en Viernes, 10 de julio de 2020

Se encienden las redes sociales contra Vila

Cientos fueron los comentarios negativos los que recibió Mauricio Vila al encender del muelle, ya que lo consideraron una burla, ‘gastar dinero en un muelle, en lugar de gastar en equipo médico’.

Esto sólo son algunos de los comentarios negativos que se ganó Vila Dosal.

También hubieron médicos y enfermeras que se manifestaron y dijeron que no necesitan ese tipo de homenajes:

‘De qué me cuida con unas luces??? De absolutamente nada. Lo que debe hacer Mauricio Vila es darnos las herramientas necesarias para esta pandemia’.

En defenza de Mauricio Vila Dosal, la Secretaria de Salud de Yucatán salió a dictar cifras y lo único que se ganó fue una sociedad más enardecida.

Usuarios le pidieron a Mauricio Vila dejar de mentir.

Y como si no fueran suficientes las lluvias de críticas por parte del personal médico, usuarios de las redes sociales le pidieron a Mauricio Vila que deje de mentir a los yucatecos y que deje de lado ‘el faraonismo y la presunción de un trabajo que no hay’, incluso lo cuestionaron por no escatimar recursos en remodelar el Siglo XXI y ‘para invertir en la salud de la población le duele mucho gastar dinero aunque el dinero no sea suyo, pues es del pueblo'.

