Paracaidistas de Mérida amenazan con manifestarse

Paracaidistas de Mérida

Luego que en días pasados, 400 “paracaidistas” de la Colonia Emiliano Zapata Sur III de Mérida fueran desalojados por el Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY), para posteriormente ser reubicados. Durante la mañana de ayer estas personas recibieron láminas para poder realizar construir precarios cuartos, que les serviría como hogar. “Nosotros vivíamos haya, no sabemos si hay agua. Llevamos viviendo seis años. A nosotros ya nos reubicamos”, explicó una señora que no quiso proporcionar su nombre.

Pero también, hubo habitantes de la zona de Mérida que se mostraron inconformes por ser excluidos de estos, así como de terrenos que ya habían ocupado como su “hogar”. Tal es el caso del señor Jesús Franco Polanco, “A mí me están ignorando porque creo que el gobierno tiene una represaría en contra mía; yo era representante de acá, yo hice las manifestaciones para que se ponga el agua. Porque cuando estaba Carlos Sobrino Argáez, dijo que después de la regularización se pondría el agua. Fue cuando hicimos una manifestación en el palacio (de gobierno) y se pusieron 19 tomas de agua. Y ahorita me están dejando a un lado, no me quieren dar terreno”.

Por otra parte, otra persona detalló que otra problemática que se ha generado es que nuevos “paracaidistas” de Mérida también han optado por poner sus casas en el mismo lugar. “Nosotros somos como 400 o 500 personas; pero los de enfrente también están invadiendo y ya vamos a ser como 800 personas. A mí me tocó dos fajos de cartón, y cada uno tiene como 3 láminas de cartón. Dicen que nos van a dar una ayuda pero quién sabe cuándo. Estamos contentos y tristes, porque ya tenemos nuestros terrenos pero no tenemos casa, ¿y donde dormimos? Dormimos al aire libre”, explicó un ama de casa que también se dijo desamparada por las autoridades y con temor.

Es de destacar que los inconformes detallaron que de no recibir respuesta durante el fin de semana, acudirán desde sus terrenos al Palacio de Gobierno con la finalidad de que sean atendidas sus demandas de vivienda.

_Juan Albornoz